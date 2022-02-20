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NBA》決賽秀胯下換手打板扣籃美技 尼克托平奪灌籃大賽冠軍（影音）

2022/02/20 12:21

尼克前鋒托平拿下本屆灌籃大賽冠軍。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕明星賽最熱血的NBA灌籃大賽今天登場，上屆惜敗拓荒者22歲小將西蒙斯（Anfernee Simons）的尼克前鋒托平（Obi Toppin），今年來勢洶洶，在決勝輪大秀胯下換手打板扣籃美技，勇奪本屆灌籃大賽冠軍。

今年灌籃大賽共有4人參戰，分別是上屆亞軍、尼克23歲前鋒托平、魔術砍將C.安東尼（Cole Anthony）、火箭榜眼J.格林（Jalen Green）和勇士前鋒安德森（Juan Toscano-Anderson）。

191公分的C.安東尼首輪率先上陣，穿上父親G.安東尼（Greg Anthony）尼克50號球衣，並腳穿靴子話題十足，但只拿到40分，第2輪3度嘗試花俏的灌籃方式都失敗，J.格林表現平平，儘管第2輪以大車輪扣籃拿下45分，但首輪只有38分，總分83分不敵兩輪合計拿下87分的安德森，他在首輪飛越隊友威金斯扣籃得到44分。

托平連兩屆參賽，誓言拿下灌籃大賽首冠，首輪繳出44分，第2輪以打板胯下換手反扣拿下46分，兩輪合計90分晉級決賽，同樣也是4位參賽者最高。

決賽輪就只看托平的表現，安德森首輪灌籃只拿下39分，第2輪3扣失敗只有30分，托平先以胯下換手灌籃拿下45分，而最後一輪拿出壓箱寶，大秀胯下換手打板扣籃美技，勇奪47分的高分，同樣也是本屆灌籃大賽單輪最佳成績，托平毫無懸念拿下生涯首座灌籃大賽冠軍。

尼克前鋒托平拿下本屆灌籃大賽冠軍。（法新社）

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