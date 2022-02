NBA》決賽秀胯下換手打板扣籃美技 尼克托平奪灌籃大賽冠軍（影音）

尼克前鋒托平拿下本屆灌籃大賽冠軍。(美聯社)



〔體育中心/綜合報導〕明星賽最熱血的NBA灌籃大賽今天登場,上屆惜敗拓荒者22歲小將西蒙斯(Anfernee Simons)的尼克前鋒托平(Obi Toppin),今年來勢洶洶,在決勝輪大秀胯下換手打板扣籃美技,勇奪本屆灌籃大賽冠軍。

今年灌籃大賽共有4人參戰,分別是上屆亞軍、尼克23歲前鋒托平、魔術砍將C.安東尼(Cole Anthony)、火箭榜眼J.格林(Jalen Green)和勇士前鋒安德森(Juan Toscano-Anderson)。

191公分的C.安東尼首輪率先上陣,穿上父親G.安東尼(Greg Anthony)尼克50號球衣,並腳穿靴子話題十足,但只拿到40分,第2輪3度嘗試花俏的灌籃方式都失敗,J.格林表現平平,儘管第2輪以大車輪扣籃拿下45分,但首輪只有38分,總分83分不敵兩輪合計拿下87分的安德森,他在首輪飛越隊友威金斯扣籃得到44分。

托平連兩屆參賽,誓言拿下灌籃大賽首冠,首輪繳出44分,第2輪以打板胯下換手反扣拿下46分,兩輪合計90分晉級決賽,同樣也是4位參賽者最高。

決賽輪就只看托平的表現,安德森首輪灌籃只拿下39分,第2輪3扣失敗只有30分,托平先以胯下換手灌籃拿下45分,而最後一輪拿出壓箱寶,大秀胯下換手打板扣籃美技,勇奪47分的高分,同樣也是本屆灌籃大賽單輪最佳成績,托平毫無懸念拿下生涯首座灌籃大賽冠軍。

Obi Toppin goes through the legs and taps the backboard with the ball to WIN #ATTSlamDunk! #NBAAllStar #StateFarmSaturday pic.twitter.com/nsf39DHLEk