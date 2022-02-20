NBA》沒有滿分、成功率極低 本屆灌籃大賽遭諷史上最爛

托平拿下今天最高分的一灌，但也僅有47分。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕過往堪稱NBA明星周重頭戲的灌籃大賽，在近幾年精彩度銳減，今年由尼克隊的托平（Obi Toppin）以一記胯下換手打板灌籃成功奪冠，但整場比賽眾飛人的扣籃成功率極低，也讓本屆被認為是史上最慘的扣籃大賽之一。

灌籃大賽在近幾年參賽星度銳減，許多灌籃不僅了無新意，同時精彩度也不足，自2016年A.戈登（Aaron Gordon）與拉文（Zach Lavine）的頂尖對決後，就幾乎沒有讓觀眾熱血沸騰的灌籃大賽。

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本屆的灌籃大賽依舊相當悽慘，參賽名單中有托平、C.安東尼（Cole Anthony）、J.格林（Jalen Green）與安德森（Juan Toscano-Anderson）四人，當中4人無人入選過明星賽。

成功率是灌籃大賽的一大得分重點，通常在第一灌就成功的球員可以獲得比較高的得分，而本屆的首輪成功率竟低到僅有28%（7-25），而備受期待的榜眼飛人J.格林最慘，一共嘗試多達9次灌籃，卻僅有1次成功。

C.安東尼當場換鞋的首灌被許多人認為太拖時間。（USA TODAY Sports）

除此之外，本屆的灌籃大賽評分相當低，全場最高得分的灌籃是托平在決勝輪的第二灌，他秀出跨下換手打板後再扣籃的美技，不過也僅得到47分，代表今年沒有任何一灌得到滿分50分。

球員們的糟糕表現也在網路上引起熱議，爵士球星米契爾（Donovan Mitchell）就發文感嘆，拉文與A.戈登讓後續的灌籃大賽都相形失色。就連擁有諸多負評的球評貝利斯（Skip Bayless）發文表示「史上最爛的灌籃大賽。」時，都得到許多人的贊同：「這是我第一次認同你。」

綠衫軍傳奇名將，年輕時能飛擅扣的皮爾斯（Paul Pierce）都直言，「我大概可以在今晚贏得灌籃大賽冠軍。」而湖人傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）今天在場下的失望反應，也被網友做成哽圖，他也比賽結束後發了一篇自己泡湯的文寫道：「希望我剛剛是在這裡而不是灌籃大賽。」

歐尼爾過往與今年的反應也被拿來指出是近幾年灌籃大賽演變的狀態。（本報合成照）



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