NBA》灌籃大賽變難看 字母哥怪柯瑞：都是你的錯（影音）

"You changed the game it's your fault."



Giannis and Steph chopping it up during ASW pic.twitter.com/MNBVEchfLR — NBA on TNT （@NBAonTNT） February 20, 2022

〔體育中心／綜合報導〕本屆NBA明星賽的灌籃大賽，因成功率過低，創意不足且沒有滿分灌籃，遭諷刺是史上最爛的灌籃大賽，「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）甚至還在灌籃大賽後看到柯瑞（Stephen Curry）時對他說：「都是你的錯。」

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今年的灌籃大賽由尼克隊前鋒托平（Obi Toppin）擊敗勇士前鋒安德森（Juan Toscano-Anderson）奪冠，但首輪28%的灌籃成功率及拖沓的節奏，加上沒有幾個令觀眾眼睛為之一亮的灌籃，導致賽後許多名人與網友都怨聲載道。

公鹿球星字母哥更是被媒體捕捉到，在賽後他搞笑地向柯瑞抱怨：「你的錯，你改變了比賽，你的錯。」

（左起）柯瑞與亞德托昆波。（法新社）

由柯瑞率領的勇士隊，在近幾年透過大量的三分投射與多變的戰術改寫聯盟生態，而他們也締造4年3冠的勇士王朝。因此字母哥的這句指責不僅只是對柯瑞的揶揄，同時也是對他最大的稱讚。

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