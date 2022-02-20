冬奧》粉碎俄羅斯衛冕美夢 芬蘭奪男子冰球歷史首金

芬蘭前鋒安蒂拉在決勝節打進致勝球，幫助球隊奪下歷史首金。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕冰球決賽是本屆北京冬奧最後一場比賽，由衛冕軍俄羅斯奧會代表隊對決芬蘭，芬蘭靠著前鋒安蒂拉（Marko Anttila）在決勝節的致勝一擊，終場以2：1擊敗俄羅斯，粉碎對手2連霸的美夢，這也是他們冬奧男子冰球歷史首金。

芬蘭前17次參加冬奧男子冰球項目賽事拿下2銀4銅的成績，最近1次是2014年索契冬奧銅牌，隊史在本屆北京冬奧之前都沒有拿過金牌。

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芬蘭此役一路過關斬將順利晉級4強，並在準決賽以2：0擊敗奪金大熱門美國的斯洛伐克，隊史3度挺進決賽，而對手就是衛冕軍俄羅斯奧會代表隊。

俄羅斯奧會代表隊首節僅花7分鐘就率先破門，格里戈連科（Mikhail Grigorenko）進球先馳得點，芬蘭門將塞泰里（Harri Sateri）之後未再讓對手越雷池一步，在門前奮力撲球，而芬蘭後衛波卡（Ville Pokka）第2節建功，助隊扳平戰局，前鋒安蒂拉則在第三節開局不久就攻進超前分，芬蘭最後成功守住這一分，終場以2：1險勝，勇奪隊史首面冬奧冰球金牌。

衛冕軍俄羅斯屈居銀牌，而斯洛伐克在銅牌戰以4：0擊敗瑞典，收獲隊史在冬奧的首面男子冰球獎牌。

芬蘭擊敗俄羅斯奧會代表隊，拿下冬奧男子冰球歷史首金。（路透）

俄羅斯奧會代表隊衛冕失利。（美聯社）

芬蘭擊敗俄羅斯奧會代表隊，拿下冬奧男子冰球歷史首金。（路透）

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