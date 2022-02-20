冬奧花滑》中國吉祥物壓軸出場竟跌倒 羽生結弦神救援（影音）

今天是北京冬奧舉行花滑優勝者表演賽，日本花滑王子羽生結弦與冬奧官方吉祥物「冰墩墩」一起共舞，冰墩墩不小心跌倒，羽生一個箭步衝上去扶他。（路透、法新社，本報合成）

〔體育中心／綜合報導〕今天是北京冬奧最終日，舉行花滑優勝者表演賽，日本花滑王子羽生結弦也受邀出席，唯美演繹《春來了》，還與冬奧官方吉祥物「冰墩墩」一起共舞，其中冰墩墩不小心跌倒，羽生一個箭步衝上去扶他的模樣也被網友大讚「很可愛！」「超暖」。

冰墩墩跌倒。（路透）

羽生結弦衝上去扶冰墩墩。（法新社）

今天的表演滑項目，包括日本羽生結弦、鍵山優真、坂本花織、俄羅斯謝爾巴科（Anna Shcherbakova）、特魯索娃（Alexandra Trusova）、美國陳巍、劉美賢、韓國劉永等名將悉數出席，眾人展現與比賽時不同的輕鬆神情，在冰上翩翩起舞。熊貓吉祥物「冰墩墩」壓軸出場，不料他不小心跌倒，大家趕緊上前攙扶。

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冰墩墩跌倒，眾人上前攙扶。（法新社）

中媒更揭露羽生結弦昨天的暖心舉動，原來昨日的表演滑彩排結束後，運動員陸續離場，留下工作人員以及志工迅速上冰，進行冰面修整，這時羽生結弦並未離去，而是撫摸冰場，接著暖心地向工作人員表示感謝、接著一起彎腰補冰，獲得媒體一致大讚「看見他對花滑的熱情」。

羽生結弦與冰墩墩擁抱。（美聯社）

羽生結弦在冰上起舞。（法新社）

羽生結弦在冰上起舞。（法新社）

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