晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 PLG

PLG》鋼鐵人第一節後大崩盤 新北國王客場大勝

2022/02/20 16:49

新北國王大勝。（新北國王提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕PLG聯盟高雄鋼鐵人當家球星呂政儒和洋將布朗皆因傷缺陣，鋼鐵人第二節起兵敗如山倒；國王多點開花，全場4人得分上雙，洋將里金斯初亮相，貢獻17分、7籃板和5助攻，湯瑪士則進帳15分、19籃板，終場國王100：70擊敗鋼鐵人。

缺兵少將的鋼鐵人，開賽逆勢拉出14：0的猛攻，首節一度領先達17分，可惜單節發生9次失誤，無法擴大分差；國王則進攻當機，僅楊敬敏一人獨醒，球隊前11分之中，他就包辦9分，首節鋼鐵人8分領先。

鋼鐵人的好表現僅曇花一現，第二節進攻當機，團隊單節20投僅3中，且只有2次罰球，命中1球，整節只進帳7分；國王趁勢收復失土，一波24：3的猛攻，扭轉戰局。

下半場國王又打出9：2的開局，將領先擴大至18分，鋼鐵人雖急於反撲，無奈卻欲振乏力，國王第三節尾聲至第四節再拉出一波27：9的攻勢，分差已拉大至30分以上，勝負提前底定。

鋼鐵人僅以單洋將出擊，班森上陣近40分鐘，攻下21分、18籃板，表現最佳，無奈團隊命中率僅37.8%，且全場出現多達31次失誤，苦吞3連敗。

楊敬敏。（新北國王提供）

湯瑪士。（新北國王提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。