PLG》鋼鐵人第一節後大崩盤 新北國王客場大勝

新北國王大勝。（新北國王提供）

〔記者廖聿偉／高雄報導〕PLG聯盟高雄鋼鐵人當家球星呂政儒和洋將布朗皆因傷缺陣，鋼鐵人第二節起兵敗如山倒；國王多點開花，全場4人得分上雙，洋將里金斯初亮相，貢獻17分、7籃板和5助攻，湯瑪士則進帳15分、19籃板，終場國王100：70擊敗鋼鐵人。

缺兵少將的鋼鐵人，開賽逆勢拉出14：0的猛攻，首節一度領先達17分，可惜單節發生9次失誤，無法擴大分差；國王則進攻當機，僅楊敬敏一人獨醒，球隊前11分之中，他就包辦9分，首節鋼鐵人8分領先。

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鋼鐵人的好表現僅曇花一現，第二節進攻當機，團隊單節20投僅3中，且只有2次罰球，命中1球，整節只進帳7分；國王趁勢收復失土，一波24：3的猛攻，扭轉戰局。

下半場國王又打出9：2的開局，將領先擴大至18分，鋼鐵人雖急於反撲，無奈卻欲振乏力，國王第三節尾聲至第四節再拉出一波27：9的攻勢，分差已拉大至30分以上，勝負提前底定。

鋼鐵人僅以單洋將出擊，班森上陣近40分鐘，攻下21分、18籃板，表現最佳，無奈團隊命中率僅37.8%，且全場出現多達31次失誤，苦吞3連敗。

楊敬敏。（新北國王提供）

湯瑪士。（新北國王提供）

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