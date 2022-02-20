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NFL》就是要參賽！海鷹外接手欲投入2024奧運田徑項目

2022/02/20 18:14

西雅圖海鷹外接手麥特卡夫。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕縱使左腳才剛歷經手術，甚至連護具都尚未拆除，也阻擋不了西雅圖海鷹明星外接手麥特卡夫（D.K. Metcalf）想再次前進奧運的野心。近日他向媒體表示，觀眾將會於2024年的巴黎奧運上見到他的身影。

麥特卡夫接受採訪透露，他將於接下來的NFL休賽季，展現出進軍2024巴黎奧運的企圖，「我現在護具還沒拆，沒辦法做太多訓練。不過明年之後的每個休賽季，我會正式回歸訓練，不管是100公尺或60公尺的短跑都好。接著2024年（奧運）的時候，你們會再見到我的！」

儘管仍想再戰奧運，但麥特卡夫目前的首要任務，應是保持術後恢復良好，並趕上季前訓練營。他也表示，他從來不只是把田徑當作普通嗜好，而是會盡全力爭取下屆奧運資格，「我從不只是為了跑而跑，我真的想前進奧運，這會發生的。」

麥特卡夫於高中時期就是美式足球與田徑雙棲的好手，體能勁爆的他更是於2021年東京奧運田徑100公尺預選上，跑出10秒37的驚人成績，可惜最終能未通過預選（通過標準為10秒05），不過也讓他可怕的身體素質嶄露無遺。本季他繳出967碼、75次接球與12次達陣。

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