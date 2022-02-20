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冬奧花滑》被指瓦莉娃「禁藥案主謀」 泡麵姊一舉動引俄媒揣測

2022/02/20 17:29

圖貝瑞茲（左）、瓦莉娃（右）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯15歲天才少女瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥爭議，被外界指為此案當中主謀的俄奧會（ROC）教練圖貝瑞茲（Eteri Tutberidze）又在這個敏感時刻，選擇未出席表演賽彩排，被俄媒稱「不自然」。

留著金色波浪長捲髮，被人稱為「冰雪女王」、「泡麵姊」的圖貝瑞茲，日前在女子長曲決賽落幕後，對待表現不佳的瓦莉娃的方式相當冷淡，遭到國際奧委會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）痛批，「令人毛骨悚然」，他還有意所指表示，此案參與其中的俄羅斯大人要負起責任，預告給與懲罰。

然而今天是北京冬奧閉幕日，花滑項目舉辦優勝者表演賽，俄羅斯陣中拿下女子金牌的謝爾巴科娃（Anna Shcherbakova）、銀牌得主特魯索娃（Alexandra Trusova）都會出席，但特魯索娃在日前摘銀後也拒絕與教練圖貝瑞茲互動，還當場痛哭，引起熱議。

根據俄媒《EXPRESS SPORTS》報導，在這個敏感時刻，19日的表演賽彩排，圖貝瑞茲並未現身參訓，只有編舞指導現身陪同俄國運動員，又讓俄羅斯花滑內部的矛盾更加引人揣測。

圖貝瑞茲（左）、瓦莉娃（右）。（資料照，法新社）

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