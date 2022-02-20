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冬奧》抗議北京組委會打壓台灣！體育署支持中華奧會

2022/02/20 18:04

北京冬奧開幕式，台灣出場。（資料照，路透）

〔記者梁偉銘／台北報導〕針對北京冬奧組委會打壓台灣，尤其發言人嚴家蓉2月17 日記者會刻意政治化發言，體育署副署長林哲宏今表示，全力支持中華奧會捍衛我國代表團權益，並已向國際奧會（IOC）及北京冬奧組委會表達嚴正抗議與不滿，由於今年還有6月成都世大運、9月杭州亞運等重頭戲，我國代表團屆時赴中國出賽，也務必要格外謹慎小心。

林哲宏強調，體育署身為國內運動主管機關，向以保障我國選手參與國際運動賽事及參與國際運動組織活動，享有與其他會員國相同公平的權益為優先考量，「全力支持中華奧會捍衛代表團權益，向國際奧會及北京冬奧組委會表達嚴正抗議與不滿。我們也注意到，國際奧會迅速、積極回應我方訴求，並肯定中華奧會遵循奧林匹克憲章並履行應盡責任的努力，以確保我國與其他國家奧會享有同等地位及權利。」

國際奧會主席巴赫（Thomas Bach）已於2月18日記者會，公開即時表態糾正，正告北京冬奧組委會保持政治中立，並重申奧運會及北京冬奧組委會，均應遵守奧林匹克憲章規範。至於中華奧會隔天致函IOC，對於北京冬奧組委會發言人在運動場合趁機發表政治言論，嚴重違反奧林匹克憲章與奧運精神的行為，表達嚴正的抗議與不滿。

中華奧會強調，我國籌組代表團參與北京冬奧，過程均秉持奧林匹克憲章精神行事，重申呼應國際奧會一直以來呼籲，依奧林匹克憲章精神及規範，所有奧林匹克活動及奧運會都應維持政治中立。

國際奧會19日下午回函中華奧會，表示事發後第一時間聯繫北京冬奧組委會，除了要求對方保持政治中立，也特別強調中華奧會身為國際奧會承認的206個國家奧會之一，遵守奧林匹克憲章及1981年洛桑協議、參與奧林匹克活動運作，享有與其他國家奧會相同地位、權利及責任。

　

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