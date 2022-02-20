MLB》傳水手欲補強力右打 「老大」布萊恩是理想目標

布萊恩。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟封館持續延燒，自由市場上仍有諸多球員待價而沽，各球隊也持續尋求補強對象。根據《今日美國》記者南丁格爾（Bob Nightengale）報導，水手亟欲補進一名強力右打者，且理想狀況為能守三壘。特別是在當家三壘手大席格（Kyle Seager）急流勇退後，球團渴望能找到接替人選補上缺口。

美媒《MLBTR》撰文分析，水手外野戰力已達飽和，因此若想補進右打外野戰力，將目標放在多功能型的板凳球員即可；至於要兼顧三壘與砲管，最好的選項即為明星三壘手「老大」布萊恩（Kris Bryant）。根據美國權威媒體《Fangraphs》統計，水手目前已敲定的薪資加總僅不到8700萬美元，因此要簽下布萊恩並非沒有可能。

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而其餘大咖內野手，包含「故事哥」史托利（Trevor Story）及柯瑞亞（Carlos Correa）也是水手可競爭的對象，不過陣中游擊部分已有克勞佛（J.P. Crawford）坐鎮，在史托利無興趣更換守備位置，以及柯瑞亞渴望尋求超級大約下，似乎難以成行。因此文章指出，水手較可能把眼光放在與別隊進行交易，如運動家查普曼（Matt Chapman）、守護者拉米瑞茲（Jose Ramirez）及雙城唐納森（Josh Donaldson）。

然而，根據《CBS Sports》報導，布萊恩的好友、水手後援投手席沃德（Paul Sewald）更親口承認曾招募布萊恩加盟，「我曾說服他和我一起到聖地牙哥大學打球，現在我正在盡我最大努力，想辦法讓他（布萊恩）在接下來幾年內加入水手。」

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