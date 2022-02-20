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T1》猶如柯瑞附身 太陽何喬登轟10記三分彈、寫新紀錄

2022/02/20 18:36

何喬登。（太陽提供）

〔記者廖聿偉／綜合報導〕台中太陽今作客台北和平籃球館，亞洲外援何喬登（Jordan Heading）手感超火燙，猶如NBA球星柯瑞附身，全場三分球17投10中，創T1聯盟單場最多顆三分球紀錄，攻進全場最高36分，率隊115：95擊敗台啤英熊，同時也將戰績推進為8勝6敗，追平台啤英熊，升上並列第三。

何喬登單場飆進10記三分球，改寫自己在1月16日對戰桃園雲豹所創單場8記三分球的T1聯盟球員單場最多三分球紀錄。但他賽後相當謙虛，「我其實沒有太注意紀錄的部分，我們上週有一場很難堪的輸球，我們只希望今天能討回來表現更好，這是我唯一在乎的事。」

何喬登表示，其實自己跟平常並沒有太大差別，但前幾場手感確實沒那麼好，很高興今天能恢復。太陽隊長陳靖寰此役外線也有8投5中、拿15分的好表現，陳靖寰笑說，這場贏球關鍵就在何喬登，「他手很燙，把球給他就對了！」

同時這也是塔克（Anthony Tucker）加入太陽的第2場比賽，塔克本戰貢獻14分8籃板7助攻，表現相當全面。葳格太陽總教練卡米諾斯（Iurgi Caminos）再次稱讚塔克的補強，「他在上週的比賽只練了2次球，本週經過完整訓練，他確實更了解隊友、了解團隊，我相信他之後還會更好。」

何喬登同樣對塔克讚譽有加，「他是個很棒的隊友，也是位很優秀的球員，相當不自私，很喜歡分享球，這只是我跟他一起打的第二場比賽，感覺就已經很不錯了！」

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