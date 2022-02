「金鏞連線」今年在獅隊重現。(記者李惠洲攝)

〔記者倪婉君/台南報導〕統一獅今天在又濕又冷的氣候下舉行開訓典禮,但胡金龍和陳鏞基的「金鏞連線」今年在獅隊難得重現,兩人各自的目標也都引來球迷掌聲。

陳鏞基和其他內野手一起上台,他喊出:「金鏞連線 經典再現」,表示希望在胡金龍加入之後,能一起互相勉勵,「相約今年的東山再起獎!」

胡金龍則在天氣的影響下有感而發,「我的口號就跟今天台南的天氣一樣,it never rains but it pours,中文意思就是,不鳴則已、一鳴驚人!」期許自己今年能夠打出一鳴驚人的成績。

對於陳鏞基喊話一起拚東山再起獎,胡金龍則表示:「有機會的話,因為這個獎比較難得,是有挑戰性的獎項。」

