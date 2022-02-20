HBL》能仁延長賽氣走松山 松山無緣4強變泰山晉級

松山無緣4強。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕能仁家商、松山高中之戰的結果牽動衛冕軍泰山高中的命運，能仁先靠「重型坦克」史魯齊第四節的投進追平2分將戰局逼入延長賽，最終能仁以68：60氣走松山，能仁、泰山晉級4強。

光復晉級4強。（記者林正堃攝）

本屆男子組4強分別是南山高中、光復高中、能仁家商、泰山高中，至於南山、光復今日壓軸戰火拚，贏家將是4強的頭號種子。

請繼續往下閱讀...

能仁上半場打完28：22領先，但松山下半場急起直追，而能仁的孫琦森在31.8秒翻球違例，松山未能把握機會擴大領先優勢，能仁史魯齊11.1秒強勢往禁區殺並成功擺進2分，兩軍戰成58：58平手，松山的「超級菜鳥」林現惟執行最後一擊卻彈道偏離，兩軍只能延長賽分勝負。

能仁延長賽屢屢站上罰球線，靠罰球拿到6分，以及史魯齊禁區2分，最終就力退松山，也帶著泰山高中晉級4強。史魯齊21分、林子皓12分、李振瑋11分，鄒子羲9分、11籃板，孫琦森6分、8籃板、6助攻。

至於一直選擇投大號三分球的林現惟，延長賽也被主帥黃萬隆訓斥，並被換下場休息。林現惟此仗雖然攻下23分，但他32投9中，包括三分球14投1中，表現並不及格。

能仁史魯齊正規賽結束前投進追平分。（記者林正堃攝）

能仁林子皓上籃得分。（記者林正堃攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法