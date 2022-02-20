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羽球 》一次分齡賽落幕 蔡承翰奪U19男單冠軍締新猷

2022/02/20 20:01

天晴合庫竹山蔡承翰勇奪U19男單冠軍，創下生涯新猷。（羽協提供）

〔體育中心／綜合報導〕2022年第一次全國青少年分齡賽今（2/20）圓滿落幕，這場比賽是小選手極為重要的賽事，最終成績將做為上半年潛優選手，以及亞、世青羽球錦標賽等各項青少年國手的選拔依據，賽程為期六天，今天進行U17、U19冠軍戰，最終U19男單由天晴合庫竹山蔡承翰奪冠，男雙由亞柏雄中黃琮譯/黃睿璿聯手封王。

U19男雙亞柏雄中黃琮譯、黃睿璿聯手封王。（羽協提供）

U19男單決賽，由天晴合庫竹山蔡承翰對戰土銀能仁馬承毅，蔡承翰首局先馳得點，第二局延續氣勢，剛開局就打出7:0的猛攻，最終蔡承翰以21:10、21:12直落二擊退對手奪冠。去年升上甲組的蔡承翰賽後表示，大家都將他當作衝擊的對象，他就必須專注、盡力打好每一顆球，以免失常。而這座冠軍對他而言意義重大，不僅寫下他在分齡賽的最佳成績，也是他的羽球生涯中首座全國冠軍，接下來希望自己4月的全中運能拿下前三名，全國排名賽能在甲組晉級八強，並一步一步往國際賽事邁進。

U19男雙冠軍戰，由去年二次分齡賽U17亞軍亞柏雄中黃琮譯/黃睿璿，對上勇源治平高中何文勛/柯子揚，雙方皆氣勢非凡，但雙黃組合穩住陣腳，最終以21:16、21:18直落二贏得冠軍。黃琮譯/黃睿璿從國一開始搭檔，到現在高二已合拍五年，2017年更曾在新加玻國際青少年羽球分齡賽奪金，場上默契絕佳。賽後黃琮譯/黃睿璿表示，原本預先是打進前八就好，卻一路打進決賽奪下冠軍，兩人都非常開心，談到未來目標，他們都希望可以在下個月晉級全中運會內賽，並在全國排名賽晉升甲組球員，攜手更上一層樓。

2022年第一次全國青少年分齡賽前16強者皆可獲得積分，此積分將作為亞洲青少年（U17＆U15）羽球錦標賽與世界青少年（U19）羽球錦標賽的入選依據，因此各個選手都卯足全力，為國際賽事做準備。接下來三月青少年選手們還有全中運的資格賽，四月也有全中運會內賽及全國團體錦標賽，讓人期待他們接下來一連串的精彩表現。

本屆U17、19賽事新增混雙賽事，為臺灣羽壇提早培育混雙人才，U19級別的各組冠軍如下：男單-蔡承翰、女單-柯若瑄、男雙-黃琮譯/黃睿璿、女雙-楊筑云/詹又蓁、混雙-陳宥宇/楊子賢；U17級別的各組冠軍如下：男單-朱宸加、女單-王珮伃、男雙-蔡政穎/寶昕．達古拉外、女雙-孫亮晴/陳妍妃、混雙-黃子耀/黃聖淳；U15級別的各組冠軍如下：男單-易仲祥、女單-蘇筱婷、男雙-張淏翔/朱俊諺、女雙-廖品蓁/詹博媗，其餘各組成績皆可上中華羽協官方網站查詢。

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