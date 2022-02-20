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冬奧花滑》誰給瓦莉娃餵藥？專家痛批：15歲的她副作用恐致死

2022/02/20 20:36

瓦莉娃面臨巨大壓力難過落淚。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕俄羅斯天才美少女瓦莉娃（Kamila Valieva）捲入禁藥風波後，極大壓力之下在長曲決賽上慘摔，痛失獎牌，賽後落淚的畫面令觀眾心疼，俄羅斯給她餵藥的大人更引起世界各國媒體的批判。日媒近日引述日本心血管疾病專家的看法，瓦莉娃日後恐有心肌梗塞的風險，甚至可能致死。

瓦莉娃的尿液檢體驗出包含治療心絞痛的禁藥曲美他嗪 Trimetazidine ，以及改善新陳代謝抗氧化藥物 Hypoxen 、還有減少體脂的營養補充劑左旋肉鹼 L-Carnitine 等三種藥。

日本媒體《日刊現代》報導，由於俄奧會（ROC）的隊醫施維斯基（Filipp Shvetsky），就是曾在2008年北京夏季奧運前因非法輸血，遭到停權處分的醫師，因此會認為這是俄羅斯隊的組織犯罪，是有所依據的。

該文引述日本心血管疾病預防學會的前會長，澤井廣量醫生的看法，他指出：「曲美他嗪是一種治療心絞痛和心肌梗塞的藥物，具有提供氧氣和營養，擴張冠狀動脈的作用。我本人過去從未給患者開過這種藥物，在日本也不是常見的藥。對於運動員來說，擴張血管可以改善血液流動，增強心肺功能。至於 Hypoxen 和 L-Carnitine 是維生素。」

他進一步指出，給15歲女孩服用曲美他嗪恐引起嚴重副作用。「它會引起頭痛、頭暈、食慾不振等副作用。假設瓦莉娃沒有心臟病，正常人服用這種藥可能會出現低血壓。當血管擴張時，腦部等其他血管會受到影響。」

瓦莉娃才15歲，正在發育中的孩子更容易受到藥物影響，出現副作用的風險更高，長期低血壓，恐會引起狹心症、心肌梗塞等症狀，「她被允許繼續參賽，是因為她是16歲以下的『受保護人』，但是，與健壯的成年人相比，興奮劑對成長中的孩子造成的傷害更嚴重。必須徹底監管而非『保護』。」

該媒表示，心肌梗塞的死亡率很高，低血壓有時會引起休克，也可能導致器官衰竭和死亡的情形，等到事發後就已經為時已晚。

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