HBL》「最強高中生」陳將双砍29分 光復破南山不敗之身奪頭號種子

光復陳將双攻下29分率隊拿下8強第一。（記者林正堃攝）

〔記者林岳甫／新北報導〕光復高中「最強高中生」陳將双今天在110學年度HBL男子甲級8強賽，轟本屆個人新高的29分，搭配光復隊長張俊生21分進帳，最終光復以85：71擊敗南山高中，不僅終結南山本屆的14連勝，光復更隊史首次搶下男子組4強賽的頭號種子，率先締造隊史新猷。

陳將双此仗24投12中，包括3顆三分球，攻下29分外帶6籃板、4助攻，張俊生12次出手命中8球，斬獲21分，205公分的鄭名斈12分、12籃板，3人依舊是光復的「勝利三劍客」。

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南山宋昕澔。（記者林正堃攝）

南山方面，宋昕澔攻下全隊最高21分，吳志鍇15分、葉惟捷15分，但南山團隊只有28籃板不如光復的47籃板，成為輸球主因。

光復在107學年度以第4種子之姿首闖台北小巨蛋的4強舞台，上屆則是以第2種子前進4強，如今靠著陳將双展現兇猛火力，搭配團隊的強勢防守，以6勝1敗並靠著對戰贏南山的優勢，取得頭號種子。

光復在3月12日台北小巨蛋的4強首戰將對上衛冕軍泰山高中，第2種子的南山將遭遇能仁家商，兩組對戰的贏家將取得冠軍賽的入場券。

南山宋昕澔與光復陳將双。（記者林正堃攝）

光復張俊生飛身搶球。（記者林正堃攝）

光復陳將双與張俊生聯手搶下8強第一。（記者林正堃攝）

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