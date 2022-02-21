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冬奧滑冰》遭中網友入侵留400萬條大便訊息 韓選手：代表我做對了

2022/02/21 07:15

黃大憲本屆冬奧賽事引發中韓兩國網友交鋒，中國小粉紅在他IG留下超過400萬條大便訊息令他無奈。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧落幕，本屆賽事判決爭議不斷，也令中韓兩國關係惡化，南韓競速滑冰好手黃大憲昨天受訪就直呼無奈，因為他的IG遭到中國小粉紅入侵，「留下超過400萬則大便留言」，令他傻眼，不過他轉念認為「被中國人罵就代表我做得很好」，還感謝防彈少年團的粉絲這段期間幫他淨化留言板。

黃大憲的IG帳號在賽事期間遭到中國小粉紅出征。（取自韓網）

黃大憲在本屆競速滑冰1000公尺項目準決賽拿下第1名，卻遭判失格，最後中國奪金，引起韓國群情激怒，但是過兩天在1500公尺項目換他奪金、中國失格，這又令中國網友崩潰，整個賽事期間不停到他IG洗版。

黃大憲昨天接受韓國《中央日報》採訪表示，「奧運之前我的粉絲數五六千，我非常想讀大家發來的訊息，但是中國網友發來了太多不知道是惡評還是應援的留言，讓我無法去讀韓國粉絲的留言，因為去看的話都是中文。」

他表示：「其實我從高中開始就收到了很多大便，所以問我對此怎麼看待的話，大便越多我就會越覺得，我作為韓國人正在做得很好。其它國家無法贏韓國。」他說：「之前的帳號有400萬個大便，我會覺得是400萬人在為我加油。」

黃大憲在男子1000公尺遭判失格後，男團「防彈少年團」的隊長RM曾經給予鼓勵，但RM最後反遭到中國小粉紅出征。黃大憲對此表示：「那時多虧了RM的應援，我才能鼓起勇氣，很抱歉因為我的關係讓他被惡評折磨。」

黃大憲說：「中國網友從早到晚寫著惡評後才睡覺，而防彈少年團的粉絲遍布全世界，他們沒有時差、交接班用紫色愛心淨化留言區，也在我的帳號下發送了紫色愛心。」

此外，他也感謝女團BLACKPINK成員Jennie、以及韓國國民主持人劉在石這段期間發來加油的訊息：「非常感謝，真的有很多韓國國民與我一起憤怒、一起受傷，因此我獲得了好的成果。」

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