晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧閉幕》滑雪女將李玟儀掌旗 期許下屆米蘭雙城見

2022/02/20 23:20

北京冬奧閉幕式。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年北京冬季奧運今晚閉幕式，台灣代表團由19歲滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與高山滑雪好手何秉睿、團本部秘書高馥淇等人參與，過程比照去年東京奧運，由各國代表團旗幟共同進入北京國家體育場。

男子滑雪選手何秉睿持小旗參與閉幕式。（中華奧會提供）

北京冬奧閉幕式，台灣代表團由滑雪女將李玟儀擔任掌旗官。（中華奧會提供）

台灣代表團繼出席冬奧開幕後，同樣配合參與閉幕，並由奧運菜鳥李玟儀掌旗，先前因航班問題未能趕上開幕的她，坦承本屆初體驗收獲滿滿，晚間也大方微笑進場，並期待下屆再接再厲，挑戰自我極限。李玟儀是台灣首位取得冬奧滑雪門票女將，本屆高山滑雪女子曲道第1趟就歷經摔倒意外，仍奮力爬起重新出發，最終第50名完賽，獲外媒力讚：「這就是奧運精神！」

本屆台灣共4名國手征戰北京冬奧，除了李玟儀，最先結束賽程的雪橇女將林欣蓉，日前已回台灣隔離；開幕式掌旗的何秉睿雖因比賽受傷，仍持小旗在閉幕式露臉。至於穿中國隊服練習自PO上網引發爭議的競速滑冰女將黃郁婷，則已飛回美國鹽湖城訓練住處。

北京冬季奧閉幕與開幕表演活動，皆由中國名導張藝謀執導，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）坐中國國家主席習近平旁。表演節目「點亮」拉開序幕，奧運聖火懸浮巨大雪花中，降到場館地板，孩童手持雪花造型燈籠，「一閃一閃亮晶晶」曲調響起。之後12生肖造型冰車駛入，表演孩童登上冰車，在場內滑行，滑行軌跡形成一個中國結。賽程結束留在北京的各國選手，在經典「歡樂頌」中輕鬆隨興入場。

北京市市長陳吉寧把奧運五環旗交給巴赫，再轉給下屆主辦的義大利米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）、柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）市長格迪那（Gianpietro Ghedina）手中，2026年將由兩座城市首度聯合主辦冬奧；此外，部分賽事還將在威尼斯進行。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。