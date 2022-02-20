冬奧閉幕》滑雪女將李玟儀掌旗 期許下屆米蘭雙城見

北京冬奧閉幕式。（中華奧會提供）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2022年北京冬季奧運今晚閉幕式，台灣代表團由19歲滑雪女將李玟儀擔任掌旗官，與高山滑雪好手何秉睿、團本部秘書高馥淇等人參與，過程比照去年東京奧運，由各國代表團旗幟共同進入北京國家體育場。

男子滑雪選手何秉睿持小旗參與閉幕式。（中華奧會提供）

北京冬奧閉幕式，台灣代表團由滑雪女將李玟儀擔任掌旗官。（中華奧會提供）

台灣代表團繼出席冬奧開幕後，同樣配合參與閉幕，並由奧運菜鳥李玟儀掌旗，先前因航班問題未能趕上開幕的她，坦承本屆初體驗收獲滿滿，晚間也大方微笑進場，並期待下屆再接再厲，挑戰自我極限。李玟儀是台灣首位取得冬奧滑雪門票女將，本屆高山滑雪女子曲道第1趟就歷經摔倒意外，仍奮力爬起重新出發，最終第50名完賽，獲外媒力讚：「這就是奧運精神！」

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本屆台灣共4名國手征戰北京冬奧，除了李玟儀，最先結束賽程的雪橇女將林欣蓉，日前已回台灣隔離；開幕式掌旗的何秉睿雖因比賽受傷，仍持小旗在閉幕式露臉。至於穿中國隊服練習自PO上網引發爭議的競速滑冰女將黃郁婷，則已飛回美國鹽湖城訓練住處。

北京冬季奧閉幕與開幕表演活動，皆由中國名導張藝謀執導，國際奧會（IOC）主席巴赫（Thomas Bach）坐中國國家主席習近平旁。表演節目「點亮」拉開序幕，奧運聖火懸浮巨大雪花中，降到場館地板，孩童手持雪花造型燈籠，「一閃一閃亮晶晶」曲調響起。之後12生肖造型冰車駛入，表演孩童登上冰車，在場內滑行，滑行軌跡形成一個中國結。賽程結束留在北京的各國選手，在經典「歡樂頌」中輕鬆隨興入場。

北京市市長陳吉寧把奧運五環旗交給巴赫，再轉給下屆主辦的義大利米蘭市長薩拉（Giuseppe Sala）、柯蒂納戴比索（Cortina d'Ampezzo）市長格迪那（Gianpietro Ghedina）手中，2026年將由兩座城市首度聯合主辦冬奧；此外，部分賽事還將在威尼斯進行。

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