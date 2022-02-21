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北京冬奧閉幕 羽生結弦：此生最受力挺的比賽

2022/02/21 00:24

〔中央社〕為期17天的北京冬季奧運今天在中國北京市的國家體育場舉行閉幕式，日本有「冰上王子」之稱的花式滑冰明星羽生結弦發聲明說：「這是我至今的人生中最受到力挺的一場比賽。」

羽生在聲明中還寫道：「不論是何種狀況，我這樣的人能獲得很多人力挺，我心存感激。這次比賽讓我深思努力與結果的意義、價值，對於我今後的人生而言，這是一段寶貴的時間。對於遭遇311東日本大震災等各種災害的人們、每天感到痛苦的人們，希望他們能有心靈休憩的時間，我希望自己能從遠方給予大家支持。」

在本屆北京冬奧挑戰3連霸的羽生結弦，在10日的長曲項目挑戰4A（4周半跳）、4S（後內4周跳）都跌倒，排行第4名。儘管羽生結弦跌倒，但仍被認證是史上第一個跳出4周半跳的人。現年27歲的羽生結弦未來動向備受關注。

北京冬季奧運共有來自91國及地區2877名選手參加。日本隊今天在北京冬奧最後一天賽事的女子冰壺冠軍戰雖不敵英國，但仍拿下日本冰壺史上首面冬奧銀牌。日本代表團在本屆冬奧比賽共奪得3面金牌、6面銀牌、9面銅牌，總共18面獎牌，刷新上屆平昌冬奧最高紀錄13面獎牌，創新高。

日媒指出，北京冬奧一開始因英美等國以中國人權紀錄不佳為由受到「外交抵制」，英美等國與中國及俄羅斯等形成政治上的對立，讓本屆冬奧蒙上一層陰影。此外，俄羅斯15歲花式滑冰滑小天后瓦莉娃（Kamila Valieva）禁藥爭議問題備受關注。

不過，本屆北京冬奧實施嚴格的COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫措施達到一定得的成果。北京冬奧組織委員會公布的資訊顯示，1月4日至2月19日篩檢結果呈現陽性反應的北京冬奧相關人士共509人，雖然有部分選手在開幕前就被迫無緣參與，但藉由選手們與外部斷絕接觸的「防疫泡泡」方式，算是防疫有成。

下一屆冬奧會將於2026年2月6日至22日舉辦。日本北海道札幌市期盼能繼1972年後第2度申辦2030年冬季奧運。札幌市是亞洲首度舉辦冬奧的城市。1110220

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