NBA》拒用魏少換牆哥！ 美媒曝湖人總管激怒詹皇經紀公司

（左起）詹姆斯、A.戴維斯、魏斯布魯克組成的三巨頭，表現明顯不如預期。（資料照）

〔體育中心／綜合報導〕湖人隊本季迎來魏斯布魯克（Russell Westbrook）後表現不佳，在交易大限截止前又毫無動作，近日明星長人A.戴維斯（Anthony Davis）又因腳踝扭傷至少得缺席一個月，今有美媒爆料「詹皇」詹姆斯（LeBron James）所屬的經紀公司《Klutch Sports》對於湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）非常不滿。

湖人季前送走幾位潛力球員，和巫師達成交易，網羅魏斯布魯克合組三巨頭，然而從開季至今紫金大軍就打得相當掙扎，「三巨頭」本季合體出戰20場，但戰績僅有11勝9敗，表現不佳、多次在關鍵時刻遭雪藏的魏少也被點名是失敗補強。

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詹皇團隊原希能在交易截止前，打包魏少和2027首輪選秀籤，去跟火箭換明星後衛「牆哥」沃爾（John Wall）。《Bleacher Report》撰文指出，儘管以長期經營的角度來看，此舉對湖人未必有利，但他們認為這樣至少能修正盤來魏少造成的錯誤，還能把同樣所屬《Klutch Sports》的牆哥從休士頓救出來。

詹皇的經紀團隊員希望用魏少換回沃爾，但最後卻遭湖人拒絕。（資料照，法新社）



然而雖然過往湖人總是給予詹姆斯非常大的權利，但這次他們卻沒有讓步，《Bleacher Report》認為，主要原因是因為湖人認為盤來牆哥並不能讓球隊變好，而且這樣他們不但又得損失未來的選秀權，還得繳交豪華稅。

但佩林卡此舉恐怕也讓《Klutch Sports》陣營不滿的情緒到達了最高點，畢竟近日詹姆斯不僅公開稱讚雷霆總管普雷斯蒂（Sam Presti），還在記者會上若有所思地表示「回克利夫蘭的門並未關上」。

無論如何，如果湖人本季最後無緣搶下西部季後賽門票，又或者他們最後成功晉級但在首輪就難堪出局，這都有可能會讓詹姆斯和戴維斯對洛杉磯的管理層施加更大的壓力，要求他們對球隊做出重大改變。

湖人總管佩林卡。（資料照，法新社）

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