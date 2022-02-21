冬奧》羽生結弦被「他」一把公主抱 花滑男雙引粉絲暴動（影音）

羽生這次又被中國選手柳鑫宇以「公主抱」的方式抱起來。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧昨圓滿落幕，而在花滑優勝者表演賽中，日本花滑王子羽生結弦唯美演繹《春來了》，還與冬奧官方吉祥物「冰墩墩」一起共舞，不過最令人注目的就是這次羽生延續傳統，又被中國選手柳鑫宇以「公主抱」的方式抱起來，兩人友愛的互動也讓粉絲都暴動！

和羽生結弦同樣都是27歲的柳鑫宇，是中國知名的冰舞組合名將，根據中媒指出，兩人的「公主抱」傳統始於2016年在NHK盃的賽後晚宴，當時柳鑫宇陪著自己的羽生鐵粉搭擋王詩玥去找偶像合影，在眾人的起鬨下，190公分的柳鑫宇模仿冰舞抱起172公分的羽生，兩人也留下了第一張「公主抱」合照，至此之後這也成為了兩人的傳統，每次見面時就會以這樣的姿勢合照。

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而昨在表演賽的最後一段，羽生结弦攜柳鑫宇到了場地中間，柳鑫宇一把將羽生结弦抱起，連續轉10幾圈後，柳鑫宇才輕輕將羽生放下，兩人微笑舉手謝幕，還不忘擺出超專業的「ENDING POSE」，讓粉絲們看得驚呼連連，柳鑫宇的搭擋王詩玥則是當起攝影師，全程認真拿手機紀錄。

柳鑫宇公主抱羽生结弦影片這邊看

兩人微笑舉手謝幕。（美聯社）

隨後柳鑫宇將兩人合照上傳到社群媒體，並開心PO文寫道：「彩蛋來咯～ 很開心再見到我的老朋友！雖然這次沒有拿到金墩墩，但現在咱也有限量款的新春墩啦！！羽生說：finally got my bing dwen dwen。」最後也特別強調這是兩人的「公主抱6.0」版本，要獻給所有喜歡滑冰和羽生的粉絲們。

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