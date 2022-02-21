NBA》「怪物狀元」傷情進展？ 麥考倫：我根本還沒跟他碰面

麥考倫也不知情Z.威廉森最新傷勢。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕日前傳出鵜鶘「怪物狀元」Z.威廉森（Zion Williamson）因復健進展不如預期，可能面臨二次動刀，前來參加明星週的隊友麥考倫（CJ McCollum）也不免遭問相關問題，不過他坦言並不清楚詳細情形，甚至轉隊後還未曾見過本人。

Z.威廉森去年休季動刀治療右腳第五蹠骨骨折，原先預計能夠趕上開季，未料復出時間一再延宕，甚至被拍到身形已超過300磅（約136公斤），超重的體格成為他復健路上的最大障礙，《NOLA.com》記者克拉克森（Christian Clark）更爆料他不排除再次動刀改善傷勢。

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本月剛轉戰鵜鶘的麥考倫接受《TNT》訪問時也提及，轉隊以來他還未曾與Z.威廉森接觸，也不清楚他何時能夠回歸賽場，「老實說，我跟你們知道的差不多，我還未跟他碰到面，目前我只與他身邊親近的人有過談話，我很期待能夠盡速在場邊看到他。」

鵜鶘距離賽季結束僅剩23場例行賽，目前暫居西部第12，能否闖進附加賽仍是未知數，不過種種跡象顯示，他們想等到Z.威廉森本季回歸的機率可能微乎其微。

Z.威廉森。（資料照，美聯社）

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