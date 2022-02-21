田徑》8項10人破紀錄 東中王恆跨欄奪雙金、東商黃星澄封飛毛腿

111年台東縣全縣中小學聯合運動會昨天完成兩天賽程，田徑方面8項10人破大會。（記者黃明堂翻攝）

〔記者黃明堂／台東報導〕111年台東縣全縣中小學聯合運動會昨天完成兩天賽程，田徑方面8項10人破大會，其中就讀台東高中的王恆包辦高中男子組110公尺跨欄、400公尺跨欄欄架項目雙金，另外，台東高商黃星澄在高男100公尺與200公尺短距離項目均稱王，為新「飛毛腿」。

台東縣教育處表示，打破大會紀錄的計有8項10人，分別為國中男子組110公尺跨欄決賽，新港國中邱澤成績15秒，破大會15秒12紀錄、國小女子組鉛球決賽，加拿國小黃詩恩成績10公尺44，破大會10公尺29紀錄、國中女子組鏈球決賽，長濱國中董淳妤成績40公尺22，破大會38公尺56紀錄、高中男子組10000公尺競走決賽，台東專科高中部黎冠州，成績1小時22分06秒10、台東專科高中部呂政隆成績1小時22分06秒40均打破大會1小時29分51秒40紀錄。

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高中男子組3000公尺障礙決賽台東體中高中部潘璽恩，成績10分21秒80，打破余志祥保持21年10分23秒50的大會紀錄、國中女子組標槍決賽關山國中邱芷沂，成績38公尺40，破大會38公尺13紀錄，國中男子組標槍決賽關山國中邱紹恩，則擲出56公尺10成績，打破自己去年所保持50公尺58紀錄，以及國中男子組100公尺決賽關山國中張韋傑、余杰倫同以10秒90成績在終點壓線（後判定張奪金），打破由豐田國中潘志忠保持多年的大會11秒紀錄。

各組團體田徑總錦標成績如下：

高男組---台東體中高中部、台東高中、台東專科高中部。

高女組---台東高中、台東體中高中部、台東女中。

國男組—關山國中、東海國中、台東體中國中部、寶桑國中、新港國中、長濱國中。

國女組---長濱國中、新港國中、台東體中國中部、寶桑國中、關山國中、新生國中。

國小男生組—三仙國小、新生國小、初來海國小、大溪國小、東海國小、仁愛國小。

國小女生組---新生國小、東海國小、馬蘭國小、三仙國小、霧鹿國小、太平國小。

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