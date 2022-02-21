網球》西班牙18歲新星里約捧冠 寫ATP500等級最年輕冠軍紀錄

阿卡拉茲成ATP500等級賽事最年輕冠軍得主。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上月剛在澳網驚奇逆轉奪冠，被譽為他接班人的西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）也不落人後，今天在里約公開賽以6：4、6：2擊敗「阿根廷小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），成為ATP500等級賽最年輕冠軍得主。

阿卡拉茲本屆賽會一路過關斬將，8強先是扳倒大會頭號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），並在4強力退義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini），決賽繼續上演強勢演出，全場6個破發點把握住其中5次機會，鏖戰1小時27分鐘直落二擊落對手，贏得生涯第二座巡迴賽冠軍。

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阿卡拉茲賽後對自己的發揮不敢置信，「老實說，我還不敢相信發生了什麼，這對我來說非常美好，我打出很棒的水平，很開心能夠在這麼久的時間後再次回到紅土場地出賽，我對表現非常滿意。」

落敗的對手史瓦茲曼也不忘誇讚阿卡拉茲的表現，「他非常令人驚艷，這麼年輕卻能達成如此驚人的成就。」史瓦茲曼雖然接連在決賽落敗，不過他仍正面看待，「南美洲紅土賽季給了我很大的信心，我在澳網迎來失望結局，不過我之後分別打進一次4強和2次決賽，而且都是輸給我認為賽會最好的對手。」

史瓦茲曼屈居亞軍。（歐新社）

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