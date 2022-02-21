晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 網球

網球》西班牙18歲新星里約捧冠 寫ATP500等級最年輕冠軍紀錄

2022/02/21 11:02

阿卡拉茲成ATP500等級賽事最年輕冠軍得主。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）上月剛在澳網驚奇逆轉奪冠，被譽為他接班人的西班牙18歲新星阿卡拉茲（Carlos Alcaraz）也不落人後，今天在里約公開賽以6：4、6：2擊敗「阿根廷小巨人」史瓦茲曼（Diego Schwartzman），成為ATP500等級賽最年輕冠軍得主。

阿卡拉茲本屆賽會一路過關斬將，8強先是扳倒大會頭號種子貝雷帝尼（Matteo Berrettini），並在4強力退義大利老將佛格尼尼（Fabio Fognini），決賽繼續上演強勢演出，全場6個破發點把握住其中5次機會，鏖戰1小時27分鐘直落二擊落對手，贏得生涯第二座巡迴賽冠軍。

阿卡拉茲賽後對自己的發揮不敢置信，「老實說，我還不敢相信發生了什麼，這對我來說非常美好，我打出很棒的水平，很開心能夠在這麼久的時間後再次回到紅土場地出賽，我對表現非常滿意。」

落敗的對手史瓦茲曼也不忘誇讚阿卡拉茲的表現，「他非常令人驚艷，這麼年輕卻能達成如此驚人的成就。」史瓦茲曼雖然接連在決賽落敗，不過他仍正面看待，「南美洲紅土賽季給了我很大的信心，我在澳網迎來失望結局，不過我之後分別打進一次4強和2次決賽，而且都是輸給我認為賽會最好的對手。」

史瓦茲曼屈居亞軍。（歐新社）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。