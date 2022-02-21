冬奧》嘆紀念品店「沒啥好買」惹怒小粉紅 韓將IG遭洗版關留言

南韓名將李俊瑞17日與隊友金東旭一起去逛冬奧紀念品商店。（圖片取自網路）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧賽事判決爭議不斷，也令中韓兩國關係惡化，昨冬奧終於落幕，不過拿下男子5000公尺接力滑冰銀牌的南韓名將李俊瑞，日前在自己的社群媒體上直播稱冬奧紀念商店「沒什麼好買」，又再度引發中國小粉紅爆氣，跑去他的IG洗版辱罵，逼得他只能先將社群媒體的留言功能關閉。

南韓名將李俊瑞17日與隊友金東旭一起去逛冬奧紀念品商店，並在自己IG上進行直播，雖然紀念品店擺滿了包包、圍巾、雨傘和徽章等多樣週邊，但看了一圈之後，李俊瑞忍不住抱怨「我雖然來了，但真的沒有看到什麼東西是可以買的。」

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李俊瑞先拿起了一把藍色的雨傘，但打開傘面後覺得實在太像「公務員傘」，而紀念徽章小小一個要價49元人民幣（約新台幣215元）、將近1萬韓元也實在太貴了，看到競速滑冰項目的徽章時，李俊瑞也表示「這個設計得實在有點奇怪，應該要再酷一點」，最後他看到印著選手照片的帽踢更忍不住吐槽「到底誰會買這個？我永遠也不會想把它穿出去。」

李俊瑞認為冬奧週邊商品設計有待加強。（圖片取自網路）

不過之後李俊瑞也提到，自己最想買的就是冬奧吉祥物「冰墩墩」的娃娃，不過超高人氣的冰墩墩早早就售罄，所以最後他只能「空手而歸」。

然而李俊瑞的評價雖然引發南韓網友共鳴，紛紛表示「應該要做一些更值得購買、收藏的東西吧」、「中國的審美意識好像不太好」、「是我也買不下去」、「除了冰墩墩還有什麼直得買的嗎」，不過此舉又引發中國媒體和網友不滿，認為李俊瑞是故意用這種方式來挑釁中國人，瘋湧到他的IG留言謾罵、人身攻擊，李俊瑞目前已關閉了Instagram留言功能。

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