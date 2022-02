NBA》柯瑞重回故鄉狂被噓 直呼坐在騎士休息室感覺很怪

柯瑞在阿克倫出生(美聯社)。

〔體育中心/綜合報導〕本屆明星賽移師克里夫蘭舉行,雖然勇士球星柯瑞(Stephen Curry)重返故鄉,不過他曾率隊在總冠軍戰3度扳倒家鄉球隊,遭到全場球迷噓聲以待,他也直言,坐在騎士休息室感覺「非常奇怪」。

柯瑞曾分別在2015、2017、2018年3度在總冠軍戰率領勇士擊敗騎士,贏得最終冠軍,克里夫蘭球迷自然不會給他好臉色看待,昨天他和妻子艾莎(Ayesha Curry)一同在明星賽登台宣傳新節目,不過卻遭全場球迷噓聲伺候,但柯瑞仍大氣回應:「我愛這些(噓聲)。」

柯瑞雖然本屆未挑戰衛冕三分球大賽冠軍,不過除了宣傳新節目,他也在今天重頭戲明星賽先發出賽,但賽前坐進騎士休息室,他直呼不習慣,「在這裡感覺好奇怪,我們過去不曾待在這個地方。」

柯瑞近兩年都獲選明星賽先發殊榮,且都被長年季後賽對手「詹皇」詹姆斯(LeBron James)選進代表Team LeBron出戰,遭遇的對手正是他過去的隊友杜蘭特(Kevin Durant)所領軍的Team Durant。不過杜蘭特因傷缺席本次明星賽。

