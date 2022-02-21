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NBA》柯瑞重回故鄉狂被噓 直呼坐在騎士休息室感覺很怪

2022/02/21 11:59

柯瑞在阿克倫出生（美聯社）。

〔體育中心／綜合報導〕本屆明星賽移師克里夫蘭舉行，雖然勇士球星柯瑞（Stephen Curry）重返故鄉，不過他曾率隊在總冠軍戰3度扳倒家鄉球隊，遭到全場球迷噓聲以待，他也直言，坐在騎士休息室感覺「非常奇怪」。

柯瑞曾分別在2015、2017、2018年3度在總冠軍戰率領勇士擊敗騎士，贏得最終冠軍，克里夫蘭球迷自然不會給他好臉色看待，昨天他和妻子艾莎（Ayesha Curry）一同在明星賽登台宣傳新節目，不過卻遭全場球迷噓聲伺候，但柯瑞仍大氣回應：「我愛這些（噓聲）。」

柯瑞雖然本屆未挑戰衛冕三分球大賽冠軍，不過除了宣傳新節目，他也在今天重頭戲明星賽先發出賽，但賽前坐進騎士休息室，他直呼不習慣，「在這裡感覺好奇怪，我們過去不曾待在這個地方。」

柯瑞近兩年都獲選明星賽先發殊榮，且都被長年季後賽對手「詹皇」詹姆斯（LeBron James）選進代表Team LeBron出戰，遭遇的對手正是他過去的隊友杜蘭特（Kevin Durant）所領軍的Team Durant。不過杜蘭特因傷缺席本次明星賽。

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