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NBA明星賽》柯瑞16顆三分球砍50分+詹姆斯致勝跳投率隊取勝

2022/02/21 12:07

詹皇投進致勝一擊，幫助球隊以163：160擊敗杜蘭特隊，詹皇在明星賽擔任隊長拿下5連勝。（歐新社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕NBA明星賽今在騎士主場登場，詹姆斯隊的射手柯瑞狂飆16顆三分球拿下50分，打破明星賽單場最多三分球紀錄；加上最後關頭詹皇投進致勝一擊，幫助球隊以163：160擊敗杜蘭特隊，詹皇在明星賽擔任隊長拿下5連勝。

NBA明星賽自2018年起改制，由東、西部最高票的球員擔任隊長，今年西部由詹姆斯（LeBron James）領軍，東部則是杜蘭特（Kevin Durant）擔任隊長。

明星賽通常防守強度不會太高，雙方不是上演接力灌籃，就是狂砍三分球，雖然詹皇隊在首節一度領先，但第2節杜蘭特隊後來居上，單節拿下49分，半場打完以1分小幅領先。

詹皇投進致勝一擊。（法新社）

這次再度和詹皇搭檔的柯瑞，在上半場飆進8顆三分球，一人獨攬24分，打破明星賽半場最多三分球紀錄，KD隊則以恩比德（Joel Embiid）表現最突出，半場拿下17分。今天明星賽中場還有75大巨星慶祝活動，難得看到歷代傳奇球星齊聚一堂。

下半場柯瑞火力依舊不減，單節投進7顆三分球，打破2016年喬治（Paul George）所保持的單場9顆三分球，第3節兩隊單節都拿下45分，3節打完杜蘭特隊以139：138小幅領先。

為致敬傳奇球星布萊恩（Kobe Bryant），明星賽改制成目標得分制，哪一隊優先拿到目標得分就獲勝，這個分數為領先球隊的前3節得分總分+24分，這一場明星賽目標得分為163分。

第4節兩隊卯起來拚勝，詹姆斯隊靠著「字母哥」亞德托昆波（Giannis Antetokounmpo）發威成功超前，最後關頭輪到隊長發威，詹皇跳投命中助隊先拿到163分，他在明星賽擔任隊長拿下的5連勝。

詹皇隊的柯瑞今天投進16顆三分球拿下全場最高50分，也榮膺MVP，字母哥進帳全隊次高30分；杜蘭特隊恩比德拿下全隊最高36分、10籃板。

詹皇隊的柯瑞今天投進16顆三分球拿下全場最高50分，也榮膺MVP。（法新社）

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