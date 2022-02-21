冬奧》黃郁婷穿中國隊服掀風波 韓網友：魯莽又輕率、被罵應該

黃郁婷的中國隊服風波，傳到南韓，韓國網友痛批她的行為魯莽又輕率。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕連兩屆冬奧參賽的我國滑冰女將黃郁婷，日前在北京出賽前穿著中國隊服練習PO上網，賽後又說出「有主場作戰感覺」爭議言論還槓上網友，掀起國內輿論，也引發國際關注，經南韓媒體報導後相關新聞迅速登上熱門榜，許多南韓認為黃郁婷欠政治敏感度，譴責她魯莽、輕率的行為。

3月29日就滿34歲的黃郁婷，出身溜冰世家，13年前世運地主舞台一戰成名，滑輪溜冰競速項目横掃女子300公尺個人計時賽、500公尺及1000公尺爭先賽共3面金牌，2015年決定挑戰冬奧，把滑輪換成冰刀，僅花2年多就圓夢，一口氣搶得上屆平昌冬奧競速滑冰女子500、1000與1500公尺3張門票，並分別拿到22、20及26名，奧運初體驗雖未得牌，但拚戰精神獲肯定，國際滑冰總會（ISU）還曾特別製作介紹她的影片。

請繼續往下閱讀...

沒想到本屆冬奧前，黃郁婷因在練習時穿中國隊引發爭議，儘管她事後發文解釋，「運動歸運動、大家賽場下都是很要好的朋友」，之後賽後受訪失言、甚至還引戰網友，接連捲入爭議，輿論也越燒越旺，結束奧運賽事後在爭議聲中黯然赴美。

南韓《朝鮮日報》今以「身穿中國隊服進行訓練的臺灣選手…… 冬奧歸來後的巨大代價」為題，撰文報導黃郁婷本屆冬奧爭議始末，該文指出每次到了奧運期間，台灣和中國之間都會產生矛盾，由於中國不願認可台灣是主權獨立的國家，因此台灣參加國際賽事都不能使用國號和國旗，2018年雖然台灣曾有發動「正名」公投，但最終卻被否決，原因就是因為擔心如果通過，將會遭遇中國的報復。

該文一出馬上就躍居熱門新聞，許多南韓網友也在新聞下方發表意見，有網友怒斥「魯莽、輕率的行為，應該被譴責」、「中共動不動就聲稱要入侵臺灣，還附帶武力展示威脅，作爲處於這樣情境的臺灣選手，參加國際賽事穿著中國隊服裝，有什麼值得炫耀的？考慮到台灣人民的感情，做出了非常沒有分辨力的行動。 受到指責一點也不冤枉」，還有網友認為「一個國家代表隊的選手只有高超的技術，卻沒有基本的政治意識，是很難受到大家長久喜愛的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法