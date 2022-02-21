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NCAA》說好不打臉！ 密西根主帥誇張行為竟賞對手教練巴掌

2022/02/21 13:10

霍華德不滿對手確定贏球還喊暫停。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕美國大學NCAA一級男籃錦標賽今天爆發衝突，兩大傳統強權密西根大學和威斯康辛大學正面交鋒，密西根總教練霍華德（Juwan Howard）因不滿對手大幅領先還喊暫停，賽後握手與對方主帥Greg Gard理論，甚至賞對手助教巴掌，險些上演全武行。

兩隊上半場戰況膠著，不過威斯康辛下半場把握機會擴大領先差距，倒數48秒已手握將近20分領先，這時球隊先喊了一個暫停將主力全數換下，不過密西根大學仍未放棄比賽，不斷全場壓迫對手，逼得威斯康辛在比賽剩下15秒再度喊出一次暫停。

不過這個暫停引起霍華德不滿，並認為對方這個行為是多餘的，賽後氣得不想理會對方主帥握手致意，衍生出後續衝突，「我不喜歡那個暫停，尤其是在大幅領先的時候，我認為這樣對我們的球員並不公平。」霍華德賽後說道。

威斯康辛主帥Greg Gard賽後表示：「很顯然的，他（霍華德）不喜歡我叫那次暫停。」威斯康辛大學賽後也向聯盟嚴正抗議，並希望立即展開調查，霍華德預計將受到多場禁賽處分。密西根官方也發布聲明向對手道歉，並為教練「不容接受的行為」致上最深歉意，願意接受等待聯盟處置。

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