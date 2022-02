NCAA》說好不打臉！ 密西根主帥誇張行為竟賞對手教練巴掌

霍華德不滿對手確定贏球還喊暫停。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕美國大學NCAA一級男籃錦標賽今天爆發衝突,兩大傳統強權密西根大學和威斯康辛大學正面交鋒,密西根總教練霍華德(Juwan Howard)因不滿對手大幅領先還喊暫停,賽後握手與對方主帥Greg Gard理論,甚至賞對手助教巴掌,險些上演全武行。

Here's really good raw video of the aftermath of #Michigan and #Wisconsin. You can clearly hear Juwan Howard say "I'll remember that" to Greg Gard prior to the altercation.



(Video courtesy of WKOW. Caution unedited, NSFW language.) pic.twitter.com/27N2q1OD8I