滑冰》糗！發文想挺黃郁婷 國民黨議員卻連參賽項目都寫錯

黃郁婷因穿上中國隊服的練習影片，引發爭議。（資料照，圖取自黃郁婷IG）

〔體育中心／綜合報導〕台灣競速滑冰選手黃郁婷日前參加北京冬奧，在IG上傳身穿中國隊服練習的影片，又接連爆出嗆網友等爭議，教育部體育署將進行調查、處分，稍早國民黨高雄市議員李眉蓁發文力挺黃郁婷，但卻連她參加的比賽項目都搞錯，引來眾家議員、網友批評，認為她連基本的功課都沒做好！

黃郁婷在美國備戰北京冬奧訓練期間上傳身著中國隊服裝的影片在此次引起熱議，而他本人對於此次事件也一直對網友維持著強硬的態度，包含一開始缺乏政治敏感度的「運動歸運動」回應，以及要網友「可以不用幫她加油」的言論，都讓她在賽前就受到許多爭議。

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昨日行政院長蘇貞昌要求教育部、體育署針對黃郁婷選手不當言行進行調查，並為適當之處分後，目前黃郁婷臉書粉專也暫時關閉，就連在賽後與臉書同步發佈，疑公開嘲諷臉書網友的貼文也隨之刪除。

而高雄市議員李眉蓁今（21日）一早在臉書聲援黃郁婷，表示「體育歸體育，政治歸政治，沒有人要為自己認同道歉。『滑雪選手』黃郁婷出征冬奧，蔡政府前幾天才剛關懷並替國手加油，怎麼現在翻臉不認人搞清算？」

李眉蓁一早在臉書聲援黃郁婷卻連對方的比賽項目都搞錯。（圖片取自臉書）

然而黃郁婷明明是滑冰選手，李眉蓁卻將她寫成「滑雪選手」，事後她雖然即時修改，將文章內的「滑雪選手」文字刪除，但鬧出大烏龍引發網友熱議，基進左營楠梓市議員參選人陳子瑜發文批評她一篇文五個搞笑，三民區市議員參選人張博洋則是搞笑表示「我想大家也不要太過苛責，因為上一次她（論文）抄襲九成，這一次至少她只抄一半。」

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