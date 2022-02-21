NBA》太神！柯瑞飆16顆三分彈轟50分 締造史上第二人壯舉

勇士球星柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今日是NBA明星賽盛宴，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）不僅打破明星賽單場最多三分球紀錄，更上演飆分秀砍下50分，寫下史上第二人壯舉。

今年明星賽，雙方你來我往，戰況膠著，廝殺至最後一刻才分勝負，詹姆斯隊以163：160擊敗杜蘭特隊，詹姆斯隊的柯瑞單場狂飆16顆三分彈，轟下全場最高50分，抱走MVP。

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《ESPN Stats & Info》數據統計，柯瑞成為NBA明星賽史上，第二位單場轟破50分的球員，僅次湖人「一眉哥」A.戴維斯（Anthony Davis）2017年締造的52分，至今仍是明星賽單場最多得分紀錄。

此外，柯瑞今日以33歲又343天的年齡，成為明星賽史上第三老的MVP，僅次喬丹（Michael Jordan）1998年的34歲又356天、歐尼爾（Shaquille O'Neal）2009年的36歲又346天。

Stephen Curry became the 2nd player in NBA All-Star Game history with a 50-point game （Anthony Davis 52, 2017）



Curry is now the 3rd-oldest player to win All-Star Game MVP （33-343d） only behind Michael Jordan （34-356d, 1998） and Shaquille O'Neal （36-346d, 2009） pic.twitter.com/vYA87AoUDt — ESPN Stats & Info （@ESPNStatsInfo） February 21, 2022

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