NBA》太神！柯瑞飆16顆三分彈轟50分 締造史上第二人壯舉

勇士球星柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今日是NBA明星賽盛宴,勇士球星柯瑞(Stephen Curry)不僅打破明星賽單場最多三分球紀錄,更上演飆分秀砍下50分,寫下史上第二人壯舉。

今年明星賽,雙方你來我往,戰況膠著,廝殺至最後一刻才分勝負,詹姆斯隊以163:160擊敗杜蘭特隊,詹姆斯隊的柯瑞單場狂飆16顆三分彈,轟下全場最高50分,抱走MVP。

《ESPN Stats & Info》數據統計,柯瑞成為NBA明星賽史上,第二位單場轟破50分的球員,僅次湖人「一眉哥」A.戴維斯(Anthony Davis)2017年締造的52分,至今仍是明星賽單場最多得分紀錄。

此外,柯瑞今日以33歲又343天的年齡,成為明星賽史上第三老的MVP,僅次喬丹(Michael Jordan)1998年的34歲又356天、歐尼爾(Shaquille O'Neal)2009年的36歲又346天。

