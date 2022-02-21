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冬奧》為中國還是為台灣而戰？ 黃郁婷迴避給模糊答案

2022/02/21 12:53

台灣競速滑冰女將黃郁婷穿中國隊服引爆爭議。（翻攝自臉書）

〔體育中心／綜合報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷從穿中國隊服引爆爭議，又說出敏感言論、社群槓上網友等不當言行，恐將面臨處分，近日黃郁婷接受《德國之聲》採訪時，被問是為中國還是為台灣而戰？她給出模糊答案。

黃郁婷爆出穿中國隊服練習的影片後，後續發文指出「在運動界裡，我們沒有國籍之分」，網友紛紛痛批毫無政治敏感度，引起不小風波，接著北京冬奧期間又說出「就像在主場作戰一樣」爭議言論，日前還在臉書寫下「以下開放酸民留言」發文，直接回嗆網友。

黃郁婷的爭議言行，體育署已著手展開調查，將依調查結果處分開罰，預計最慢1至2週會有結果。

近日黃郁婷接受《德國之聲》記者Davis VanOpdorp採訪時，被問及是為中國還是為台灣而戰？黃郁婷表示：「我是為中華台北出賽，這是肯定的，我沒有想那麼多，我只是努力做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽，就是這樣。」

對於開幕式擔任女掌旗官，黃郁婷說道：「能夠帶著中華奧會的旗幟走進會場是一種榮譽，當我走進去的那一刻，幾乎要哭了，因為每個人都在歡呼，然後我拿著旗子，不敢相信自己又來到這。」

雖然對本屆北京冬奧的表現不滿意，但黃郁婷表示，自己非常高興，「我在比賽中沒有放棄，就算沒有贏得獎牌，但北京冬奧是我生命中一個相當酷的經歷。」

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