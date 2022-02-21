NBA》柯瑞送幸福！狂飆50分殺紅眼 將霸氣捐300萬做公益

勇士球星柯瑞。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕今年NBA明星賽，勇士球星柯瑞（Stephen Curry）賽前就制定一項捐款計畫，將依照他的得分數據捐出金額做公益，最終柯瑞的超狂表現，也讓其公益做好做滿，將捐出10萬8千美金（約台幣3百萬）。

柯瑞的捐款計畫，每得一分捐1千美元，每投進一顆三分球捐3千美元，另外如果拿到明星賽MVP再捐出1萬美元，將幫助克里夫蘭當地學區的建設。

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最終柯瑞殺紅眼，得到全場最高50分，投進16顆三分彈，所屬的詹姆斯隊也以163：160擊敗杜蘭特隊，柯瑞的超狂表現，毫無懸念榮膺最有價值球員。

賽後馬上有網友幫柯瑞換算，他將捐出10萬8千美金做公益，愛心做好做滿，讓許多球迷大讚柯瑞實在太有愛。

Tonight, Steph Curry is raising money for Cleveland Metro School District with his All-Star Game stats:



$1,000 for every point

$3,000 for every 3-pointer

$10,000 if he wins All-Star MVP



Curry Brand will also provide training to CMSD coaches.



（h/t @NickDePaula） pic.twitter.com/4goaZlwFdd — Front Office Sports （@FOS） February 20, 2022

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