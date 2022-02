NBA》柯瑞送幸福！狂飆50分殺紅眼 將霸氣捐300萬做公益

勇士球星柯瑞。(法新社)

〔體育中心/綜合報導〕今年NBA明星賽,勇士球星柯瑞(Stephen Curry)賽前就制定一項捐款計畫,將依照他的得分數據捐出金額做公益,最終柯瑞的超狂表現,也讓其公益做好做滿,將捐出10萬8千美金(約台幣3百萬)。

柯瑞的捐款計畫,每得一分捐1千美元,每投進一顆三分球捐3千美元,另外如果拿到明星賽MVP再捐出1萬美元,將幫助克里夫蘭當地學區的建設。

最終柯瑞殺紅眼,得到全場最高50分,投進16顆三分彈,所屬的詹姆斯隊也以163:160擊敗杜蘭特隊,柯瑞的超狂表現,毫無懸念榮膺最有價值球員。

賽後馬上有網友幫柯瑞換算,他將捐出10萬8千美金做公益,愛心做好做滿,讓許多球迷大讚柯瑞實在太有愛。

