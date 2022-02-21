晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 籃球 其它

籃球》與立陶宛關係升溫 莊瑞雄倡籃球交流

2022/02/21 14:05

民進黨立委莊瑞雄表示，過去立陶宛曾派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。（莊瑞雄辦公室提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕近年台灣與立陶宛關係持續升溫，除了互設代表處外更陸續展開經貿合作。而立陶宛世界籃球排名高居第 6，立國籃協多次表達和台灣交流意願，民進黨立委莊瑞雄表示，過去立陶宛曾派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄與民進黨立委林靜儀今召開「籃球交流 ING、台灣更有『立』」記者會，莊瑞雄表示，許多球隊在找外援時，開始會往歐洲籃壇去獵才，隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動台灣籃球國際交流的好時機，除交換學生、教練培訓、立籍球員來台以外，搭配著體育署即將推出的完整歸化政策，在歸化球員這方面未來也是一種新的方向。

林靜儀指出，立陶宛和台灣女籃實力相當接近，若未來能有職業球員或者是外籍生的引進，對於台灣國內女籃球員的發展、國際賽競爭力都會有很大的幫助。

高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯也以預錄影片方式與會，庫薩斯說，非常期待兩國可以有更多合作，不管是在籃球教練、球員都能彼此學習，當不同的文化間有更多分享交流，相信進步與成長都會是有目共睹。

籃協代表趙純孝建議，未來若和立陶宛建立雙邊合作關係，可以選派國內優秀、年輕教練赴立陶宛學習籃球專業技能，或聘請立陶宛教練來台執教。籃球媒體人古硯偉表示，立陶宛是籃球風氣比足球更盛的國家，現在台灣兩個職籃聯盟已產生火車頭效應，在基層籃球運動人口眾多的情況下，希望能借鏡立陶宛經驗，進一步向下紮根。

體育署副署長洪志昌指出，立陶宛籃球在國際上實力很好，體育署會全力支持籃協有關兩國的籃球交流，持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，也希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。