籃球》與立陶宛關係升溫 莊瑞雄倡籃球交流

民進黨立委莊瑞雄表示，過去立陶宛曾派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。（莊瑞雄辦公室提供）

〔記者鍾麗華／台北報導〕近年台灣與立陶宛關係持續升溫，除了互設代表處外更陸續展開經貿合作。而立陶宛世界籃球排名高居第 6，立國籃協多次表達和台灣交流意願，民進黨立委莊瑞雄表示，過去立陶宛曾派隊來台參加瓊斯盃，這幾年也陸續有球員來台打球，是時候進一步擴大雙方交流，除了促進外交情誼，也讓台灣籃壇的發展更有力。

莊瑞雄與民進黨立委林靜儀今召開「籃球交流 ING、台灣更有『立』」記者會，莊瑞雄表示，許多球隊在找外援時，開始會往歐洲籃壇去獵才，隨著台灣與立陶宛的關係加溫，此時正是推動台灣籃球國際交流的好時機，除交換學生、教練培訓、立籍球員來台以外，搭配著體育署即將推出的完整歸化政策，在歸化球員這方面未來也是一種新的方向。

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林靜儀指出，立陶宛和台灣女籃實力相當接近，若未來能有職業球員或者是外籍生的引進，對於台灣國內女籃球員的發展、國際賽競爭力都會有很大的幫助。

高雄海神職業籃球隊立籍球員「歐陸巨塔」庫薩斯也以預錄影片方式與會，庫薩斯說，非常期待兩國可以有更多合作，不管是在籃球教練、球員都能彼此學習，當不同的文化間有更多分享交流，相信進步與成長都會是有目共睹。

籃協代表趙純孝建議，未來若和立陶宛建立雙邊合作關係，可以選派國內優秀、年輕教練赴立陶宛學習籃球專業技能，或聘請立陶宛教練來台執教。籃球媒體人古硯偉表示，立陶宛是籃球風氣比足球更盛的國家，現在台灣兩個職籃聯盟已產生火車頭效應，在基層籃球運動人口眾多的情況下，希望能借鏡立陶宛經驗，進一步向下紮根。

體育署副署長洪志昌指出，立陶宛籃球在國際上實力很好，體育署會全力支持籃協有關兩國的籃球交流，持續推動人才培育、教練人才交流學習、外籍教練來台指導，也希望未來移地訓練不限國家代表隊，「分級分齡」都能有移地訓練或友誼賽的機會。

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