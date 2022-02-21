冬奧》黃郁婷避答台灣！ 前外交官嘆：講出台灣一詞有這麼難嗎？

台灣競速滑冰女將黃郁婷。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷爆出穿中國隊服練習的影片後，惹出一連串爭議，近日接受《德國之聲》採訪時，又避答「台灣」兩字，讓前外交官劉仕傑感嘆：「要妳從口中講出台灣一詞，有這麼難嗎？」

黃郁婷接受《德國之聲》記者Davis VanOpdorp採訪時，被問及是為中國還是為台灣而戰？黃郁婷表示：「我是為中華台北出賽，這是肯定的，我沒有想那麼多，我只是努力做我應該做的事情，努力訓練、參加比賽，就是這樣。」未料簡單的一道題目，黃郁婷居然避答台灣。

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對此前外交官劉仕傑稍早在臉書感嘆：「看到黃郁婷接受德國之聲訪問的說法，不由得又嘆了一口氣。」「這一題，有這麼難回答嗎？黃郁婷身為奧運代表團掌旗官，要妳從口中講出台灣一詞，有這麼難嗎？」

雖然台灣代表團在國際賽事被稱為中華台北，但劉仕傑說道：「誰都知道那是國際情勢所迫，我相信大多數的選手，如果可以有選擇的話，都不會喜歡中華台北這個名稱，更不會主動使用中華台北這個名稱。」

劉仕傑強調：「這個問題明明很簡單，就大大方方說為台灣而戰，有這麼難啟齒？還是，她有難言之隱，讓她不能大方說出台灣二字？同樣的問題，去問楊勇緯，去問戴資穎，去問李洋、王齊麟這些國手，我相信他們都會毫不猶豫地說自己是為台灣而戰。」

對於黃郁婷避答台灣，劉仕傑相當不以為然，「這是自我審查嗎？還是說，妳怕講出自己為台灣而戰，妳就不能在微博上取暖了，妳寧願台灣人對妳失望，也要選擇小粉紅的擁抱嗎？」

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