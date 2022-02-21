冬奧》不到200天內參加兩個奧運！ 德女將接力第5、雪橇摘銀

布格哈特不到200天內兩度參加奧運，冬奧還跟隊友摘下雪橇銀牌。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕德國短跑女將布格哈特（Alexandra Burghardt）去年才在東京夏季奧運參加兩項比賽，沒想到短短196天，她又以女子雙人雪橇選手的身分出現在北京冬奧，最後還跟隊友一起摘下銀牌！

本應在2020年登場的東京奧運，因武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情關係，延後一年到去年7月才開幕，然而北京奧運在今年2月4日就開幕，形成了夏季、冬季奧運只相隔不到一年的特殊情況。

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而今年27歲的布格哈特，去年在東京奧運代表德國參加女子100公尺以及400公尺接力賽，雖然布格哈特當時在100公尺項目準決賽提前遭淘汰，但最後在400公尺接力與隊友們合力拿下第5名。

布格哈特去年7月才代表德國在夏季奧運出戰。（資料照，美聯社）

短短196天之後，布格哈特又重返奧運賽場，這次她和2018年平昌冬奧金牌選手賈曼卡（Mariama Jamanka）搭擋參加女子雙人雪橇，最後不負眾望拿下銀牌。

布格哈特在受訪時表示，她參與的這兩項賽事其實相似度非常高，雖然一項只需要跑步，另一項則需要在冰上控制雪橇，不過她認為這兩者其實沒有太大的區別，「我覺得幾乎沒什麼差別，只是現在我在跑步時需要推著東西，需要把力氣轉移到雪橇上，就這樣而已」。

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