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中職》「我在尋求突破」 飆破150公里的兄弟棄將隨獅練球

2022/02/21 14:35

擁有逾150公里球速及191公分優勢的28歲右投楊達翔目前隨統一獅練球。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕去年季後遭到中信兄弟釋出，擁有逾150公里球速及191公分優勢的28歲右投楊達翔目前隨統一獅練球，預訂在3月3日紅白賽登板，讓「餅總」林岳平評薦他是否仍有留下來的資格。

餅總表示，楊達翔已經隨隊練了兩個星期，會等他在3月3日紅白賽登板之後，再向球團提出是否可以簽下。楊達翔是在2017年季中選秀獲兄弟第7指名，但只有該年曾在一軍出賽4場，僅共投3.1局出現6次保送，而後4個球季都待在二軍，去年季後則遭到釋出。

「是我的同學傑憲幫我問，讓我來練球。」楊達翔表示是透過在高雄中正少棒、大仁國中、三民高中的同學陳傑憲推薦，才有到獅隊練習的機會，也坦言自己之前已心生沒打棒球也沒關係的念頭，「後來是傑憲幫我問到，我就想看看能不能做些改變，讓自己更進步。」

楊達翔擁有不錯的身材條件，2019年在二軍比賽飆出152公里，去年也還曾測到153公里，但他知道自己最大的問題在控球不夠穩定，「可能跟我的投球機制和出手點有關。」之前在兄弟時，王建民也給予楊達翔很多建議，但他上場會緊張的恐懼心理一直無法克服，還在兄弟心理老師的推薦下看了《內在獲勝》一書，他說：「還沒看完，現在看了3分之2吧，因為有點深奧。」

來到獅隊之後，楊達翔也接受不少人的提點，特別的是還包括隨獅隊練習的旅美好手林子偉，「子偉也是我的同學，他跟我分享一些投球的方法，我發現很多厲害的野手以前都是投手，他讓我嘗試一些投球機制，我學了一個多星期，還算穩定。」

「我在尋求突破，讓自己更好。」楊達翔表示餅總也告訴自己必須要做很大的改變，「我想知道自己到底還有沒有能力，現在最重要的就是穩定性，我想知道這一塊有沒有進步，如果還退步的話，我可能就選擇離開（棒球圈）吧。」

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