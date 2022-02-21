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冬奧》黃郁婷爭議事件 父親黃錦龍：無背叛國家意思

2022/02/21 14:54

黃郁婷。（資料照，路透）

〔記者吳孟儒／台北報導〕台灣競速滑冰女將黃郁婷在北京冬奧前因身穿中國隊服，加上後續發言惹議，特別是「運動無國籍」一席話，引爆輿論炸鍋，對此，她的父親兼教練黃錦龍解釋，她沒有背叛國家的意思。

黃錦龍日前接受本報記者採訪時表示，黃郁婷因這次的風波心情大受影響，也因此成績比預期中差，本將成績設定在20名內，而針對愛女一言一行遭放大檢視，他也感到很無奈及心疼。

對於黃郁婷提到的「運動無國籍」，黃錦龍特別幫她解釋，她是要強調選手彼此競技和交流，而非外界後續所說的身為國手，卻沒有身為國家隊成員應有的認知和意識，而她也沒有要背叛國家的意思，他希望風波就止於此，不要再繼續渲染。

黃錦龍提到，他也告訴黃郁婷無須跟著網路留言隨之起舞，畢竟這是個無止盡的黑洞，只會沒完沒了，也影響自己的心情，應該專注訓練和場上表現才是首要。

只是黃郁婷惹出的風波已引發民怨，就連行政院長蘇貞昌也要求調查黃郁婷的不當言行，並為適當處分，而台灣代表團總領隊陳士魁則表示，預計在4月冬奧檢討會議中進行詳細討論，決定是否懲處與如何懲處。

黃郁婷在19日已赴美回訓練基地，不會與台灣代表隊返台，預計3月轉戰歐洲參加2場賽事，而今天致電給黃錦龍，因手機關機無回應。

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