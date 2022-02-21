晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
體育 競技運動 奧運

冬奧花滑》俄美少女銀牌痛哭 俄羅斯傳奇女將狠批：她哪裡可憐了？

2022/02/21 15:36

俄羅斯17歲少女特魯索娃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧花式滑冰女子個人賽，俄羅斯17歲少女特魯索娃（Alexandra Trusova）未能拿下金牌「銀」恨，崩潰大哭模樣令人心疼，但俄羅斯花式滑冰傳奇女將羅德妮娜（Irina Rodnina）卻無情表示：「她哪裡可憐了？」

天賦滿滿的特魯索娃，日前長曲項目，演繹高難度的5個四周跳搏得滿堂彩，可惜最終還是與金牌擦身而過，讓她當場痛哭「大家都有金牌！只有我沒有！」，還表示「我再也不會到冰上了」、「我討厭這項運動」，更一度拒絕出席頒獎典禮，引起外界熱議。

對於特魯索娃情緒失控，外界各有看法，今日根據外媒《Sport 24》、日媒《THE DIGEST》報導，現年72歲，生涯在世錦賽、歐錦賽各擁有10面金牌，冬季奧運拿下3金，被譽為「雙人滑女王」的俄羅斯傳奇女將羅德妮娜也對此事侃侃而談。

俄羅斯花式滑冰傳奇女將羅德妮娜（右）。（資料照，法新社）

羅德妮娜表示：「特魯索娃賽後的行為，真的不可取，那種不禮貌的態度，教練是不會接受的，參加了奧運等級的比賽，卻拿不到獎牌，會產生一種怨恨的心情，我完全明白這一點，但作為運動員，不懂得自我調節是不行的。」

羅德妮娜直呼：「為什麼你覺得特魯索娃很可憐？為什麼她很可憐？我不同意，因為比賽是經過公平競爭的，不管她四周跳有多好，她沒能獲得金牌，我相信一切都是公平的。」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
推薦新聞
網友回應
載入中
已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由體育】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。