冬奧花滑》俄美少女銀牌痛哭 俄羅斯傳奇女將狠批：她哪裡可憐了？

俄羅斯17歲少女特魯索娃。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕北京冬奧花式滑冰女子個人賽，俄羅斯17歲少女特魯索娃（Alexandra Trusova）未能拿下金牌「銀」恨，崩潰大哭模樣令人心疼，但俄羅斯花式滑冰傳奇女將羅德妮娜（Irina Rodnina）卻無情表示：「她哪裡可憐了？」

天賦滿滿的特魯索娃，日前長曲項目，演繹高難度的5個四周跳搏得滿堂彩，可惜最終還是與金牌擦身而過，讓她當場痛哭「大家都有金牌！只有我沒有！」，還表示「我再也不會到冰上了」、「我討厭這項運動」，更一度拒絕出席頒獎典禮，引起外界熱議。

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對於特魯索娃情緒失控，外界各有看法，今日根據外媒《Sport 24》、日媒《THE DIGEST》報導，現年72歲，生涯在世錦賽、歐錦賽各擁有10面金牌，冬季奧運拿下3金，被譽為「雙人滑女王」的俄羅斯傳奇女將羅德妮娜也對此事侃侃而談。

俄羅斯花式滑冰傳奇女將羅德妮娜（右）。（資料照，法新社）

羅德妮娜表示：「特魯索娃賽後的行為，真的不可取，那種不禮貌的態度，教練是不會接受的，參加了奧運等級的比賽，卻拿不到獎牌，會產生一種怨恨的心情，我完全明白這一點，但作為運動員，不懂得自我調節是不行的。」

羅德妮娜直呼：「為什麼你覺得特魯索娃很可憐？為什麼她很可憐？我不同意，因為比賽是經過公平競爭的，不管她四周跳有多好，她沒能獲得金牌，我相信一切都是公平的。」

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