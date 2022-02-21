UBA》男子組8強賽週五開門打 不只有老牌勁旅還有新面孔

UBA男子組8強賽週五開打。（資料照，記者塗建榮攝）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕110學年度富邦人壽UBA 8強複賽將2月25日至3月4日於台大綜合體育館進行，並恢復「開門打」，球迷可在全程佩戴口罩、配合實聯制、量測體溫與手部消毒等防疫措施下，進場迎接最終四強產生。

本季8強包括上季前6的隊伍、睽違5屆再闖複賽的台灣藝大，以及隊史首度晉級的新面孔萬能科大，將自25日起進行單循環賽事，爭取4張前進台北小巨蛋的門票。

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上季奪下隊史首冠的政治大學，本季依舊來勢洶洶，帶著預賽13勝1敗戰績，朝二連霸目標邁進；台灣藝大有本季得分、籃板和阻攻「三冠王」外籍生阿拉薩助陣，預賽排名第2，繼104學年度後返8強，再拚6年來首張決賽門票。

健行科大上季挑戰3連霸失利，本季在無外援的精兵陣容之下，繼續衝擊金盃；重返一級的萬能科大則是本季大黑馬，預賽打下10勝4敗戰績，一舉衝進八強寫隊史紀錄，再朝更佳成績推進。

除健行外另一支無外援的義守大學，連六季入八強之列，將爭取連兩季、5季來第4度挺進四強。上季獲隊史最佳亞軍的世新大學、連9季晉8強的國立體大，以及由菜鳥教頭張容軒領軍的台灣師大，都將在複賽奮力一搏。

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