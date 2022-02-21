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冬奧》比賽期間食物中毒 滑雪女將仍創美國半世紀以來最佳成績

2022/02/21 16:18

美國越野滑雪運動員迪金斯，參加北京冬奧時19日食物中毒，但她20日仍在女子30公里賽事斬獲銀牌。（歐新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美國越野滑雪運動員迪金斯（Jessie Diggins），在中國北京冬奧期間食物中毒，19日幾乎都是在床上度過，但她20日仍在女子30公里賽事斬獲銀牌，創下美國自1976年以來個人越野滑雪項目的最佳成績。

迪金斯創下美國自1976年以來個人越野滑雪項目的最佳成績，滑過終點線後壓力釋放。（歐新社）

《紐約郵報》報導，迪金斯在2018年南韓平昌冬奧上就已創造歷史，當時她和隊友蘭德爾（Kikkan Randall）在接力衝刺賽勇奪第一，拿下美國史上首個越野滑雪金牌。

迪金斯開心地展示獎牌。（美聯社）

迪金斯這次出賽北京冬奧又創下里程碑，8日她在個人衝刺賽喜獲銅牌，成為第一個拿下該項目獎牌的美國人。然而，就在她備戰20日的30公里越野滑雪時，迪金斯竟然出現食物中毒，除了19日一整天躺在床上休息之外，還必須強迫自己進食以維持體力。

迪金斯透露，當時她感到身體狀況十分糟糕，和父母通話時媽媽告訴她「不要現在就決定妳的感覺，儘管去那裡滑雪就好，因為妳是那麼地喜歡比賽。」

迪金斯說，事後證明媽媽是對的，「這可能是我一生中最好的比賽，也或許是我一生中最艱難的比賽。」最終，挪威滑雪名將約哈格（Therese Johaug）在30公里越野中以1小時24分54秒奪金，迪金斯則以落後1分43秒的差距拿下銀牌。

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