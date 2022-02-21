世界盃資格賽》14人名單出爐 「台灣隊長」陳盈駿沒參戰有原因

陳盈駿。（資料照，圖片取自網路）

〔記者吳孟儒／台北報導〕籃協今天公布台灣隊出征世界盃男籃資格賽的14人名單，其中旅外球員陳盈駿原本在徵召行列中，但他因傷無法出征。

「台灣隊長」陳盈駿本季在CBA中國聯賽大殺四方，他代表廣州龍獅出賽28場都是先發，每場出賽38分鐘，可攻下19.9分、10助攻外帶4.5籃板、1.4抄截，上月22日還繳出26分22助攻，成為CBA第一人。

請繼續往下閱讀...

只不過，陳盈駿在1月27日一次攻防回合因腿傷提前退場，籃協表示，陳盈駿本來在徵召行列中，但後來他提出醫生證明，也導致這次無法隨隊至日本參賽。

這次將有14名球員前往日本參賽，包括周儀翔、歸化球員阿提諾（台南獵鷹）、魏嘉豪（中信特攻）、吳曉謹（高雄海神）、周桂羽（富邦勇士）、范士恩（台啤英熊）、林正（桃園領航猿）、林秉聖（中信特攻）、王律翔（高雄鋼鐵人）、，另有5名UBA球員韓杰諭（國體大）、林信寬（台師大）、江均（輔大）、白曜誠（義守）、林子洧（高師大）。

台灣男籃將於明天啟程前往沖繩，本階段將與日本隊與澳洲隊共計進行3場比賽，2月25日出戰澳洲、2月26日出戰日本、2月28日再戰澳洲，代表隊預計3月1日返台。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法