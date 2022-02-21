NBA》綠衫軍谷底大反彈 塔圖姆揭球隊復甦關鍵

塔圖姆。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕歷經令人沮喪的開季後，塞爾提克近期戰績不僅迎來曙光，甚至躍升為聯盟前段班的球隊。2022年後繳出17勝7敗，自1月28日後更是拿下9勝2敗，目前以34勝26敗位於東部第六，距離龍頭的熱火與公牛僅4.5場勝差。陣中明星主將塔圖姆（Jayson Tatum）今日受訪也透露球隊復甦的重要關鍵。

今日NBA明星賽，塔圖姆頂替受傷的隊長杜蘭特（Kevin Durant）成為先發。在場邊休息時接受「大嘴」米勒（Reggie Miller）採訪，問及綠衫軍甦醒的關鍵，塔圖姆答道：「首當其衝的就是我們的健康，這一個半月以來是我們整季最健康的時候。季初我們得適應新教練與許多新成員，球隊凝聚不如外界所想得快。但賽季很長，只要在對的時間點成功，一切自然會水到渠成。」

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本季NBA持續受武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）疫情影響，諸多球隊面臨嚴重傷兵潮，塞爾提克便是其中之一。而塔圖姆先前曾連續20顆三分嘗試盡墨，與另一名明星隊友J.布朗（Jaylen Brown）前段時期的迷航也直接影響球隊戰績，甚至遭質疑能否共存，抑或拆夥。

不過近期在球隊逐漸找回節奏下，綠衫軍的戰績也止跌回升。在他們近11場勝利中，有6場以至少29分的懸殊分差擊垮對手。最近一場勝利面對七六人，更是以135：87徹底輾壓。塞爾提克明星週後的首戰，將碰上前次交手以35分差擊潰的籃網。

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