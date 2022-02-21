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中職》在生涯第20年不想兼任教練 潘威倫的真心話大公開

2022/02/21 16:17

潘威倫。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕今年邁入中職生涯第20年，下月將滿不惑之年的潘威倫已婉拒統一獅球團提出兼任教練的想法，但面對球團仍不放棄持續溝通，他今天娓娓道出自己堅持的理由，「比較單純，如果要兼顧教練和球員，就沒辦法專注在投球上。」

從2003年21歲加盟統一獅以來，潘威倫一路投來到下月5日就要滿40歲，他有感於自己和現在年輕球員的「年齡差」，今天受訪時還提到去年在重訓室的一段趣事。「有人問我和古林，你們差幾歲?我自己一算，『哇，有差這麼多喔!』」現年21歲的古林，剛好就是潘威倫第1年打職棒的年紀。

潘威倫坦言剛加盟職棒時根本沒想過自己能打到幾歲，「能投到現在去回想，覺得很幸運，剛進來也不會想說能打多久，只有不斷不斷面對每個球季，在今年走完，身體有哪些狀況，然後再去調整，每年就是這樣。」

潘威倫坦言剛加盟職棒時根本沒想過自己能打到幾歲。（記者李惠洲攝）

抱著這種「單純法則」，潘威倫一路投來樹立325場先發、146場勝投、2032局投球等後人等以超越的障礙。但當了這麼久的先發投手，這位中職最多勝投手在去年首度轉型為中繼投手，今年開季前還要面臨「是否今年投完就要退役」的抉擇，也讓他目前還透過經紀公司和球團溝通中。

潘威倫坦言自己還是想專心當選手，「不論做什麼，我都是希望專注在當下，現階段這樣會比較單純。」能夠成為隊史年資最長的球員，他也表示還能在場上做準備，心理上不是辛苦，而是開心，「辛苦是在隨著年紀增長，你的身體狀況要不斷去做調整，今天結束後會有哪些身體異樣去做改變，現在比較多的部分是放在身體上面。」

今年定位重回先發，潘威倫表示回到熟悉的位置，不用再花太多時間去適應。談到對於150勝里程碑的期待?潘威倫則維持淡然口吻，「什麼事都不強求，但如果有機會，當然是最好。」

潘威倫。（記者李惠洲攝）

潘威倫。（記者李惠洲攝）

潘威倫。（記者李惠洲攝）

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