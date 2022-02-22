MLB》砸60億留住下一個「洋基隊長」？ 紐媒：他值得

賈吉。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）在最近幾年無疑是條紋軍團自「洋基隊長」基特（Derek Jeter）退役後最具代表性的球員，即將進入最後一年仲裁資格的他先前在播客節目中暗示若無法在開季前完成延長續約就有可能離隊，紐媒《SNY》便撰文預估，洋基隊該花多少錢來留住他。

《SNY》記者湯普森（Scott Thompson）撰文表示，與賈吉續約是洋基應該要做的事情，不該被劃上任何問號，「賈吉不僅值得，甚至你可以說他應該成為下一個洋基隊長。」

請繼續往下閱讀...

然而賈吉究竟值多少錢？湯普森以薪資網站《Spotrac》的數據指出，賈吉在今年球季應該要拿到約2540萬美元，但他表示在計算薪資最重要的是均薪，因此列出4個球員做為例子，分別是瑞爾穆托（J.T. Realmuto，5年1.155億）、哈波（Bryce Harper，13年3.3億）、高德史密特（Paul Goldschmidt，5年1.3億）與貝茲（Mookie Betts，12年3.65億）。

湯普森表示，洋基應該與賈吉簽下一張約7到9年的延長合約，其中可能會附有跳脫條款以及一些必要的細節，不過若球團真希望賈吉成為終身洋基人，那麼這個合約的長度是必要的，賈吉將會在今年4月滿30歲，一名球員若在37到39歲退休算是相當合理的年紀。

合約長度抵定後，下一步就是決定均薪。湯普森點出，雖然賈吉是個超級巨星，但總管凱許曼（Brian Cashman）會考量許多因素，包含賈吉在6年來僅健康出賽2季，因此他認為賈吉會拿到類似高德史密特的均薪，約在2600萬到2800萬美元之間，在諸多考量下，湯普森點出洋基有望與賈吉簽下一張8年2.16億美元（均薪2700萬美元，約新台幣60億）的合約。

湯普森在後續計算洋基隊的薪資空間後認為，以現有的狀況來說，對賈吉的影響並不到，因此對洋基當務之急，就是要盡快在球季開始前與賈吉談好延長合約，以免他投身自由球員市場。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法