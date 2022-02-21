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中職》警察夢暫放一邊 吳丞哲替獅迷老爸拚下去

2022/02/21 17:03

吳丞哲。（記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕昨天在統一獅開訓典禮喊出「封鎖樂天」，吳丞哲展現的霸氣就連總教練林岳平都相當激賞，他今天透露去年季後遭釋出後曾想去參加公務員警察考試，但後來在家人及警察妻子的鼓勵下到獅隊參加測試，結果成功入隊，也一圓在屏東開超商的獅迷老爸夢想。

吳丞哲在2018、2019年都是桃猿的牛棚主力，2018年更出賽高達66場，還獲得「天天哲」的封號，只是2020年突然球速下滑，在努力調整下，好不容易在去年逐漸調整回以往手感時就遭釋出，他無奈地說：「接到電話時很錯愕，沒想到這一天來得這麼快。」

「如果我是以受傷的方式離開，我覺得還好一點，但成績上也慢慢回來，結果最後還是沒有機會。」吳丞哲提到前年球速之所以下滑，可能是因為在動作上想比較多，導致丟球時不敢出力，最後以放力的方式投到比較好接的位置，但經過調整後，他自認去年在球速上已回到141、142公里，狀況也慢慢回來。

妻子是有「警界郭雪芙」之稱的陳柏婷，吳丞哲透露自己從小的志願就是當警察，之前也確實動過去參加警察考試的念頭，「老婆說希望我還能打就繼續打，要考警察到30歲都還可以考，畢竟我已經打了10幾年了，就這樣放棄很可惜。」

此外，吳丞哲的父親也希望他繼續打球，「我爸爸是統一的球迷，家裡又是開7-11，爸爸從小就會帶我去看比賽，也會去台南。」有這段和獅隊的另類緣份，吳丞哲後來確定能夠加盟後，爸爸相當開心，「既然可以找到新工作，就要好好努力。」

教練林岳平指導吳丞哲。（記者李惠洲攝）

教練林岳平指導吳丞哲。（記者李惠洲攝）

吳丞哲。（記者李惠洲攝）

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