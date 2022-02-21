NFL》遭爆在布雷迪退休前鬧不合 海盜主帥：根本鬼扯

海盜主帥亞瑞安斯（右）與布雷迪（左）。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕傳奇四分衛布雷迪（Tom Brady）日前在個人社群上宣布引退，震撼體壇，他也向各方致謝，包括坦帕灣海盜隊友、球團，以及主帥亞瑞安斯（Bruce Arians）。不過日前卻有消息指出，布雷迪似乎在退休前，就與自家主帥關係破裂。

前NFL進攻哨鋒、現任電台主持人的Rich Ohrnberger於推特上爆料，布雷迪與主帥亞瑞安斯的關係早在其退休前降至冰點。至於布雷迪真正退休的原因，也並非兩人在進攻戰術上無法達成共識，而是關係早已變質。

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Ohrnberger還透露，商討戰術通常是進攻組指導員Byron Leftwich與布雷迪的任務。然而某日早晨，正在進行阿基里斯腱復健的亞瑞安斯，隨後竟逕自拿起紅筆，並做了Leftwich與布雷迪該做的工作，這也讓兩人感到不被尊重，成為整起事件的導火線。

Apparently, while Arians was rehabbing the achilles in the early mornings, offensive coordinator Byron Leftwich and Brady would work on the week's game plan. Arians would later come in and take the red pen to work they'd done. The QB and OC felt undermined, there was tension. — Rich Ohrnberger （@ohrnberger） February 18, 2022

布雷迪從海盜退役後，外界多方猜測他有機會宣布復出，並加盟位於家鄉舊金山的49人。對此，亞瑞安斯接受《坦帕灣時報》訪問表示，他認為這類消息每天都有不同版本，因此他並不在意；倒是他與布雷迪鬧不合此事，亞瑞安斯怒回：「這根本在鬼扯，氣死我了。我相信Byron也能證實此事（並非真實）。」

亞瑞安斯也為自己澄清，「首先，我才不會在早上復健。我會檢視比賽戰術，備註一些事項，但我從來不隨意，也不需要刪減任何註記，他們（Leftwich與布雷迪）做得太好了。我們合作無間，這是我待過最棒的團隊。」

儘管事後Ohrnberger仍在推特陸續發文，表示他掌握的消息為千真萬確的。不過他先前也曾爆料堪薩斯酋長明星四分衛馬霍默斯（Patrick Mahomes）要求未婚妻與弟弟不要到現場看他比賽，結果被證實為謠傳，迫使Ohrnberger刪文道歉。因此整起事件的真實性為何，終究有待釐清。

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