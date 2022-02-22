NBA》詹皇經紀人對湖人總管超不爽？ 美媒曝雙方交惡關鍵

詹姆斯。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕本季湖人在此次NBA交易大限時風聲頻頻，其中與火箭討論魏斯布魯克（Russell Westbrook）與沃爾（John Wall）互換的方案更是外界關注的焦點，但最終卻沒有談成任何交易，對此美媒指出湖人總管佩林卡（Rob Pelinka）今年的操作讓詹姆斯（LeBron James）的經紀人R.保羅（Rich Paul）感到相當不滿。

《Bleacher Report》記者Eric Pincus指出，有多個來源透露Klutch Sports（R.保羅的公司）對佩林卡相當不滿，其實過去雙方的關係就已經有些緊繃，但當佩林卡拒絕交出2027年的首輪簽以完成魏斯布魯克和沃爾之間的交易後，不滿的情緒來到最高點。

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雖然沃爾去年還能繳出場均20.6分及6.9次助攻，但對湖人來說，在沃爾本季一場未打的情況下，把魏斯布魯克換成沃爾並不會讓球隊戰力大升級，在沒升級戰力的情況下還得送出一張首輪籤並不值得，但以Klutch Sports的角度來看，湖人能透過交易將自己的客戶沃爾從無法上場的困境中拯救出來，同時也能彌補當時選擇魏斯布魯克的錯誤，但湖人卻不願意這麼做。

除了經紀公司對佩林卡表達不滿外，詹姆斯也在明星周的過程中談到了自己未來的動向，包含可能回歸騎士、希望能在最後一年與大兒子布朗尼（Bronny James）打球等等，這些因素會不會成為詹姆斯決定在明年合約到期後選擇加入其他球隊的伏筆，將成明年自由市場關注的焦點。

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