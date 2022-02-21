中職》坦言嫉妒王威晨 郭阜林：「當然不想輸他」

郭阜林。（資料照，記者李惠洲攝）

〔記者倪婉君／高雄報導〕在昨天開訓典禮上，31歲的統一獅三壘手郭阜林許下三大目標，其中又以「打敗王威晨」最響亮，他今天進一步解釋，「雖然這樣講是個噱頭，畢竟他跟我是同屆，當然不想輸他嘛！」

郭阜林和王威晨高中時分屬南英商工和榖保家商，但兩人高二時曾一起入選2008年世青賽，還當過室友，也因此結為好友。只是這次郭阜林在開訓典禮公開放話要「打敗王威晨」，也讓這對昔日室友私下時常互嗆式的玩笑話，正式搬上檯面。

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「看著他這幾年越打越好，我羨慕他，也嫉妒他，當然嫉妒這種心理，是在激勵自己去超越他。」郭阜林表示大家私下是好友，但在比賽中可以互相競爭，「我希望的景象是我們今年都在三壘，然後互相是一直拉距的，今年的目標是這樣。」

談起王威晨的守備，郭阜林形容，「他看似隨性，但是很穩，給人不疾不徐的感覺，接到球、拿好球，然後傳準，我比較心急，節奏上就沒有他那麼好。」王威晨連三年稱霸三壘手金手套，郭阜林認為自己在這方面輸他很多，但希望今年的差距能夠縮小。

除了期許三壘守備率在9成5以上、打敗王威晨，郭阜林還希望自己達成全勤出賽和100分打點，「雖然都很難，但希望自己每年都有突破，今年訂出數字出來，如果真的被我達到，會很有成就感。」

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