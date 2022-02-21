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冬奧》憂心從北京冬奧帶回受駭風險 專家建議換掉密碼

2022/02/21 22:03

專家建議曾到中國參與冬奧的人回國後換掉密碼。（資料照）

〔中央社〕北京冬奧已經劃下句點，約1萬6000名選手、組織人員、記者及其他身分的參與者踏上歸途，令人擔心的是，那些沒有聽從警告防範的人，或許會把惡意軟體和其他問題也帶回家。

北京冬奧期間，北京當局要求選手、教練等參與者的手機必須安裝冬奧通App，引發的資安疑慮不斷。有國家警告選手使用一次性手機和筆電，並加裝能夠保護隱私的軟體。

不過，並非每個人都如臨大敵。加拿大雪板選手麥莫里斯（Mark McMorris）說：「老實說，我來中國比賽已經有大概12年，我也不是什麼大人物。如果我是外交官或其他身分，我就會換手機吧。」

惡意網路行動是中國與西方國家進行地緣政治對抗時的交火點。美國和科技監管機構持續指控北京進行網路監控與盜竊數據，遭中國否認。

網路資安公司麥迪安（Mandiant）表示，好消息是目前沒有發生任何與奧運有關，由中國或其他政府發動的「入侵活動」。

不過，麥迪安的網路間諜分析部門經理李德（Benjamin Read）說，這不代表什麼事情都沒發生。

他說：「大多數入侵行為都在發生的數週或數個月後才被發現，因此現在就斷言沒事還太早。」

他也表示，另一種可能是這些電子監控行為在造訪者停留在中國時比較重要，不會跟著他們回家。

他建議曾到中國參與冬奧的人回國後換掉密碼，確保沒有未知裝置或業者可以侵入他們的帳號。

他表示：「並非總是能夠知道裝置是否被入侵，因此最好做好每項預防措施。」

對於許多業餘的奧運選手而言，能夠不受限制上網、在Instagram和其他社群媒體張貼參賽的照片或影片十分重要，這有助他們找到贊助商。

加拿大雪板選手布勞英（Laurie Blouin） 說，「我當然有用我的手機，我想大家都有用」，並稱她在「餵食IG」。

麥莫里則說，他用iPhone看電視節目、和人聊天，還有在Instagram、推特（Twitter）和TikTok發文。

美國出生的中國滑雪選手谷愛凌（Eileen Gu）從北京冬奧開幕以來，也多次在Instagram帳號發文。

當有網友質疑，她在中國境內為什麼能用Instagram時，谷愛凌回應，任何人都可以在APP Store下載VPN上外網。

這些貼文之後被刪除，但引發有關網路自由的熱烈討論。因為在中國，受到當局管制，能夠翻越防火牆的VPN已經無法取得。

美國奧林匹克暨帕拉林匹克委員會（USOPC）告訴選手，他們在中國的所有網路活動都會受到監控。加拿大奧林匹克委員會也警告有遭遇網路犯罪的風險。

專家表示，此事重點不在於在比賽中取得優勢。

國際戰略研究所（International Institute for Strategic Studies）資深研員奧斯汀（Greg Austin）說：「中國政府對於一般雪板選手沒興趣。他們感興趣的是蒐集任何可以拿到的數據，形成一個數據庫，等待滑雪選手有朝一日成為政治人物，或是有影響力的領導人。」

他也表示，這種作法在任何國家的情報機構都不罕見。

他又說，北京可能監控奧運參與者對話當中的任何政治敏感話題，例如與異議分子聯繫等。

比起選手，媒體記者更可能是目標，因此許多記者使用一次性裝置。

無論如何，許多採取預防措施的北京冬奧與會者，很期待重返每天上網、逛社群媒體的日常生活。

美國花式滑冰選手貝爾（Mariah Bell）雖然有一次性手機，但她一直克制不上社群網路，也不看Netflix，她表示能做到真的很了不起，但也很無聊。

「我很興奮終於能回家見我的狗、見我的家人，回到坐著滑Instagram好幾個小時的生活。」1110221

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